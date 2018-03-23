中国环境监测总站：京津冀出现中至重度空气污染

原标题：京津冀地区出现中至重度空气污染
中新社北京3月23日电 （记者 阮煜琳）中国环境监测总站预报显示，23日，扩散条件不利，京津冀区域污染物缓慢积累，北京、石家庄等地空气质量出现中度污染，天津等地出现重度污染。
预报显示，23日，扩散条件不利，区域污染物缓慢积累，京津冀区域北部以良至轻度污染为主，中南部以轻至中度污染为主，局地可能出现短时重度污染，首要污染物为细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）。
中国环境监测总站23日发布中至重度污染过程提示显示，24日前后受小股弱冷空气影响，京津冀区域中北部地区污染形势略有缓解。25日，京津冀区域大部受弱气压场控制，污染物持续积累。26日至28日，受系统性南风影响，京津冀区域中南部山前地区可能出现辐合带，可能出现中至重度污染过程，受影响的城市可能包括北京、天津、石家庄、廊坊、保定、唐山等。
中国环境监测总站监测显示，23日9时，天津、唐山、沧州、衡水、锦州、徐州、德州、郑州等地空气质量出现重度污染；北京、石家庄、秦皇岛、保定等地空气质量出现中度污染。
预报显示，26日至28日，受持续西南气流影响，京津冀区域南部空气质量改善，但是区域中部可能形成辐合带，污染物迅速积累。京津冀区域北部和南部以良至轻度污染为主，区域中南部以中至重度污染为主，首要污染物为PM2.5和PM10。
中国环境监测总站预计，29日前后，受可能的冷空气和区域性降水影响，污染形势有望自北向南逐步改善。
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