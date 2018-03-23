河北将整治五类严重交通违法行为：突出农村地区

原标题：河北整治五类严重交通违法行为 农村成酒驾重灾区

中新网石家庄3月23日电 （李洋）河北省公安厅交通管理局通报，该省开展为期一百天交通违法专项整治行动，重点查处酒驾、醉驾、毒驾、无牌无证、假牌假证五类交通违法行为。

据通报，近年来，在河北公安交警持续严厉整治下，各类严重交通违法得到有效遏制，广大驾驶人的自律守法意识普遍增强。但是，一些严重交通违法仍屡禁不绝，酒驾、醉驾交通违法由城市区向外蔓延的趋势较为明显，特别是农村地区，已成为酒驾、醉驾违法的“重灾区”。毒驾交通违法多发生在城市区、城乡结合部地区，一些大型货车驾驶人毒驾行为也引起了交管部门的高度警惕。无牌无证、假牌假证违法行为分布广泛，特别是在农村地区尤为突出。

通报称，此次整治行动从3月22日至6月30日。河北公安交警将在全面部署、广泛打击交通违法的基础上，突出农村地区，有针对性的调整警力部署，在城市区进出口，高速公路上下站口、服务区、主线站，国省道路穿越农村地区、平交路口等部位设置执勤卡点，根据酒后驾驶、无牌无证交通违法行为多发路段、时段特点，灵活用警，扩大管控覆盖面。各地公安交警将抽调警力组建执法小分队，机动用警，直接深入农村地区开展执法活动。

据悉，河北省公安厅交通管理局将不定期组织开展异地用警、交叉执法等多种形式的区域联合整治行动，避免执法干扰，确保执法效果。每周五、周六定为全省酒驾醉驾毒驾整治集中统一行动日；每月10日、20日为全省无牌无证、假牌假证集中统一行动日，最大限度压缩违法行为活动空间。

河北省公安厅交通管理局称，各地公安交警将依法严肃处理各类交通违法行为，对营运车辆驾驶人违法的，依法处罚并抄告所属运输企业；对党员和公职人员酒驾醉驾毒驾和无牌无证、假牌假证，将抄报监察部门，通过各类新闻媒体定期曝光查获的违法车辆和驾驶人。（完）

责任编辑：桂强