港府将向部分市民派发4000港元 预计280万人受惠

原标题：港府将向符合资格人士派发4000港元 料280万人受惠
中新网3月23日电 据港媒报道，香港特区政府为预算案“补漏拾遗”，向符合资格人士派发最多4000元（港元，下同）现金津贴。香港特区政府财政司司长陈茂波今日（23日）下午宣布了这个消息。这一计划预计涉及110亿元。
资料图：香港街头。中新社记者 郑祚声 摄
陈茂波表示，该现金津贴面向无物业，无交薪俸税或者退税少于4000元，无领综援、长者津贴、长津、残津或低津，并且在2018年12月31日前满18岁的持有香港居民身份证的民众。
他指出，符合条件的香港市民可达280万人，一般家庭主妇、学生、退休人士都可能受惠。
陈茂波表示，新计划并非恒常做法，必会有行政费用，需要额外聘请人手，实际数字留待稍后向立法会申请拨款时会交代。
陈茂波强调，现届政府是一个聆听的政府，已尽能力做到审慎、周详，希望得到立法会支持。
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