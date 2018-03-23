澳拖延中国留学生签证 新华社：抵制心态没好处

原标题：澳大利亚拖延中国留学生签证？草木皆兵损害自身

澳大利亚是中国学生的主要留学目的地之一，目前有约20万中国学生在澳留学，而国际教育是澳大利亚第三大出口产业。但最近，澳大利亚相关政府部门以“国家安全审查”为由拖延一些中国留学生的签证申请，且始终不能做出合理说明和解释，让准备赴澳深造的中国留学生“很受伤”。

超长的等待

近日多家媒体注意到，多名获得国家留学基金管理委员会奖学金的中国留学生在申请赴澳大利亚签证时遭到拖延。其中一些学生已获得澳方大学录取通知书，还有人已等待超过10个月。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》14日援引澳内政部方面消息证实，有40名拟赴澳攻读博士学位的中国学生在签证申请的“国家安全审查”环节被卡，中国教育部正在就此与澳方交涉。截至记者发稿时，尚未有相关交涉的最新进展。

其实最近两年来，中国留学生赴澳办理签证时有不畅。

正如国家留学基金委在网站上发布的提示：“因澳大利亚签证政策调整，近两年部分赴澳留学人员在申请赴澳签证过程中遇到困难，审查时间长，且澳方对签证始终不能做出说明和解释。”

分析人士认为，在澳中国留学生的素质和科学治学能力总体来说比较高，如因签证政策使其受到影响，这是澳方不想面对和承认的。

《悉尼先驱晨报》援引澳内政部发言人的话说，相关40名研究学者申请的是允许他们参与澳大利亚研究活动的短期签证（408型），而不是学生签证（500型）。而所有408型签证申请者都要接受安全审查。

澳内政部还称，在申请408型签证的研究人员中，有90%的申请在49天内得到了处理。

然而，事实并非如此。

有媒体报道说，上述40名签证申请者中绝大多数人是为去澳攻读博士研究生学位而申请学生签证（500型），仅少数人申请的是访问学者签证（408型）。

《悉尼先驱晨报》15日的报道称获得一份赴澳签证受影响的学生名单和澳大利亚高校发出的录取通知书，其中涉及100人和16所大学。

国家留学基金委在其官网发文说，自2016年开始，国家留学基金委一直与澳大利亚驻华使馆、大学联盟、科研机构及主要高校进行联系，不断就国家公派赴澳留学人员签证问题进行交涉。在多方努力下，部分留学人员已获签证顺利赴澳。但目前仍有部分留学人员因签证原因无法按原计划派出。

留学基金委说，遇上述问题的留学人员可向国家留学基金委提出延长留学资格有效期、调整留学单位及留学国别的申请。

留学基金委还提醒计划申请赴澳留学人员提前做好留学规划，了解澳洲签证政策，谨慎选择留学国别及留学单位。

造成中国留学生签证事实上被拖延的一大原因是澳方的所谓“安全审查”。

《悉尼先驱晨报》报道说，这可能是因为澳大利亚安全部门的阻挠。澳大利亚安全情报局局长邓肯·刘易斯去年10月警告说，澳大利亚政府需要“十分注意”外国干预澳高校的行为。

用事实说话

对澳方这些捕风捉影的言辞，新华社驻堪培拉记者徐海静则举出这样一个事例：

2017年10月18日，澳大利亚科学界的最高荣誉、一年一度的澳大利亚总理科学奖在堪培拉的国会大厦举行颁奖典礼，两名华人科学家获得7个奖项中的两项。

其中，昆士兰大学中国籍教授杨剑获得弗兰克·芬纳年度生命科学家奖。悉尼科技大学华裔教授金大勇获得马尔科姆·麦金托什物理科学家奖。

徐海静说，华人科学家对澳大利亚的基础科学研究和应用研究起到越来越重要的作用。这也恰恰证明了阻扰中国留学生赴澳大利亚学习，不是中方的损失，而是澳方高校和研究机构的损失。

徐海静认为，澳大利亚本身就是移民国家，此前之所以能迅速发展的原因之一也是澳政府和学术界海纳百川的包容心态。也只有抱持开放的胸怀，才能吸引全世界人才。反之，总持一种风声鹤唳的抵制心态，对澳大利亚自身发展也没有好处。

责任编辑：桂强