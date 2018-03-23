陆春耕少将任武警部队政工部副主任

授牌大会现场 人民武警微信公众号 图

原标题：陆春耕任武警部队政工部副主任，此前任武警交通指挥部政委

3月23日，据微信公号“人民武警”消息，3月22日上午，武警内蒙古总队举办的“全国民族团结进步创建示范单位”命名授牌大会在呼和浩特市隆重举行，表彰赤峰支队被国家民委命名为第五批“全国民族团结进步创建示范单位”。武警部队政治工作部陆春耕副主任宣读命名决定并作讲话。

上述报道显示，此前担任武警交通指挥部政委的陆春耕少将已任武警部队政治工作部副主任。

根据公开报道，陆春耕是江苏人，少将军衔。他曾任原总政治部保卫部副部长、中央军委政法委综合局局长等职，2017年出任武警交通指挥部政治委员。

来源：微信公号“人民武警”

责任编辑：张义凌