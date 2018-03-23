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马尔代夫解除国家紧急状态 外交部回应

马尔代夫解除国家紧急状态 外交部回应
2018年03月23日 17:48 新华网
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　　原标题：外交部：中方对马尔代夫解除国家紧急状态表示欢迎

　　新华社北京3月23日电（记者闫子敏）外交部发言人华春莹23日说，中方对马尔代夫解除国家紧急状态、恢复正常社会秩序表示欢迎。

　　在当日例行记者会上，有记者问：3月22日，马尔代夫总统亚明宣布解除国家紧急状态。中方对此有何评论？

　　华春莹说：“中方对马尔代夫解除国家紧急状态、恢复正常社会秩序表示欢迎。相信马政府、政党有智慧和能力通过对话协商妥善解决分歧，共同维护好马政治稳定与社会和谐。”

责任编辑：桂强

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