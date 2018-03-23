澎湃社论评贸易战：除撕出一地鸡毛 什么也赢不了

原标题：[社论]挑起贸易战，美国不会是赢家

北京时间22日深夜，忙碌一天的中国人临睡前从美国总统特朗普那里听到了“开战”的炮声：美国将向价值约600亿美元中国输美产品加征关税，规模之大、下手之狠超出此前各种推测和小道消息。23日一早，中国反击，商务部宣布对价值30亿美元美国输华产品加征关税。

市场对中美“贸易战”的反应迅速且直观，美股暴跌，道琼斯指数下跌724.42点，跌幅2.93%，标准普尔和纳斯达克分别下挫2.52%和2.43%，国际金价更是一扫多日徘徊低迷，应声反弹至每盎司1330美元，且未来很可能继续上扬。

答案很明确，世界第一和第二大经济体之间的“贸易战”除了撕出一地鸡毛，什么也赢不了。

中美贸易既无顺差又无逆差的时代，可能要追寻到40年前，因为那个时候中美之间几乎没有贸易，横在两国之间的是对立、封锁、包围。

然而40年来，中美建交以来，中美贸易随着中美关系大潮，有摩擦，有争执，有分歧，但在合作扩张，蛋糕的做大，双方都受益匪浅，中国制造业的蓬勃为美国乃至全世界人民供应物美价量、琳琅满目的各式商品，包括美国企业在内世界各国企业因对华投资和贸易而受益，利润和市值翻番的不计其数；而中国更是在中美合作的过程中，融入世界。

历史过往历历在目，中美实践的丰硕成果证明，合作共赢行得通，而且合作“蛋糕”越做越大，中美两国人民甚至全世界的获利就能越来越多。而龃龉对抗，特别是打“贸易战”，以目前中美的经济体量，不仅双方两败俱伤，甚至可能葬送全球经济复苏来之不易的大好局面。

必须承认，中美之间在包括经贸关系在内的许多问题上存在分歧，有些问题是中国市场经济体制不健全、不完善造成的，如中国知识产权保护，的确在很长一段时间不尽如人意，还有一些是改革在不同领域步伐和进展有快有慢的结果。但中国在改革开放过程中，始终根据中国国情，一切从实际出发实事求是地认识问题、解决问题，建设、发展、完善中国特色社会主义市场经济，保持中国经济稳步前进，中国与美国各国的合作关系良性循环。

但如果美国重拾冷战思维，认为威胁、恐吓、遏制、对抗能够解决问题，那便大错特错。自从新中国成立的那一天起，中国政府和人民就不再吃这一套。

中国有最大的诚意维护中美关系大局，这是中美两国乃至全世界利益的最大公约数，但“贸易战”真的来了，中国“一不会怕，二不会躲”。

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责任编辑：张义凌