外交部副部长李保东将出席阿富汗问题高级别会议

原标题：外交部：中方愿为阿富汗尽早实现和平稳定发挥建设性作用

新华社北京3月23日电（记者闫子敏）外交部发言人华春莹23日表示，中方重视并支持乌兹别克斯坦主办阿富汗问题塔什干高级别会议，愿同国际社会一道，为阿富汗尽早实现和平稳定与发展发挥建设性作用。

当日例行记者会上，有记者问：阿富汗问题塔什干高级别会议将于27日举行，中方将派哪位官员出席？中方对此次会议有何期待？

华春莹说，中方重视并支持乌兹别克斯坦主办阿富汗问题塔什干高级别会议，外交部副部长李保东将率团与会。

她表示，中方支持任何有利于推进阿和平重建和民族和解的努力，愿同国际社会一道，为阿富汗尽早实现和平稳定与发展继续提供支持和帮助，发挥建设性作用。

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