2018清明祭英烈活动将首次覆盖全国及境外设施

原标题：2018清明祭英烈活动将首次覆盖全国及境外烈士纪念设施所在地

中新社北京3月23日电 （记者 王祖敏）清明节将至，中国民政部开展“铭记·2018清明祭英烈”主题宣传教育活动，该活动将首次覆盖全国各地以及境外烈士纪念设施所在地。

记者23日从中国民政部获悉，此次活动旨在铭记为中华民族和中国人民作出巨大贡献和牺牲的英雄烈士，大力弘扬烈士精神，营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的良好氛围。活动还将首次利用新媒体、新技术推动线上宣传与线下活动相结合，着重引导民众走进烈士陵园、纪念场所、战场遗址，着重宣传英烈事迹、弘扬英烈精神，着重通过参观、祭扫、征文等各种形式激发慎终追远、缅怀先烈、铭记历史、牢记使命的良好氛围。

“铭记·2018清明祭英烈”专栏23日于此次宣传教育活动的主要网络阵地“中华英烈网”上线运营，并将在关键时间节点利用微信等新媒体传播，形成集群化宣传教育效应。

此次活动还将开设网上祭扫平台，网友可以在网上为英烈敬献鲜花、留言寄语，向革命英烈表达崇敬之心、感念之情、传承之志。（完）

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