广深港高铁香港段4月1日起试运营 列车命名动感号

原标题：高铁香港段工程进度达99% 列车命名“动感号”

中新社香港3月23日电 （记者 邢一）港铁公司23日下午在西九龙站举行广深港高铁香港段项目主要工程竣工典礼，宣布项目工程进度达至99%，4月1日起将进入试运营阶段。香港特区行政长官林郑月娥现场揭晓高铁列车命名比赛结果，9列高铁列车将命名为“动感号（Vibrant Express）”。

3月23日下午，香港铁路有限公司（港铁）在西九龙站举行广深港高铁香港段项目主要工程竣工典礼，宣布项目工程进度达至99 %，4 月1日起将进入试运营阶段。在当日竣工仪式上，港铁同时公布了此前举办的高铁列车命名比赛结果。林郑月娥（左）与港铁主席马时亨共同揭晓结果，“动感号（Vibrant Express）”从超过1.6万个建议中脱颖而出，成为未来9列香港段高铁列车的名称。中新社记者 谭达明 摄

当日，林郑月娥在港铁公司主席马时亨及工作人员的陪同下，任内第三度视察高铁香港段项目的进度，并从石岗列车停放处乘坐高铁到达西九龙站，全程仅耗时8分钟。

谈及乘坐感受，她对媒体评价道：“车厢宁静又宽敞，行车时非常稳定。”

林郑月娥表示，高铁香港段的最大贡献是让香港市民享受到便捷、舒适的跨境服务，快速抵达深圳、广州以至其他内地主要城市。

她指出，高铁香港段26公里的隧道将香港连接至现时长达2.5万公里的国家高铁网络。作为粤港澳大湾区内四通八达交通网络的重要部分，这短短26公里的高铁香港段将会巩固香港作为区域海、陆、空交通枢纽的地位，亦令香港充分受惠于大湾区建设带来的协同效应和机遇。

林郑月娥介绍，西九龙站有完善交通配套连接现有的道路和铁路网络，而且邻近西九文化区，可充分发挥两者的效益。日后发展的上盖办公大楼更有潜力发展成为一个新的优质办公室群，整个围绕着西九龙站的地区将成为香港的新地标。

在当日竣工仪式上，港铁公司同时公布了此前举办的高铁列车命名比赛结果。林郑月娥与马时亨共同揭晓结果，“动感号（Vibrant Express）”从超过1.6万个建议中脱颖而出，成为未来9列香港段高铁列车的名称。港铁公司表示，该名称最能展示香港的特色。

据介绍，高铁香港段项目有多个“第一”，它是香港第一条高速铁路，也是在香港铁路历史上第一次以“服务经营权”模式兴建的铁路项目。同时，西九龙站总建筑楼面面积约43万平方米，以建筑楼面面积计算是世界最大的地底铁路站。

责任编辑：桂强