这两天北京西安都放大招抢人才 画风却大不一样

原标题：这两天，北京、西安都放大招“抢人”！但画风却大不一样…

中国城市间的“抢人”大战已进入白热化，各个城市陆续推出加码措施。

继南京推出外地高校生到南京面试可领1000元补贴之后，今天（3月23日），西安更是推出新的落户政策：即日起，在校大学生仅凭学生证和身份证即可完成在线落户西安，这一举措面向全国开放。

南京、武汉、成都、西安、杭州等新一线、二线城市来势汹汹，取得的效果也相当明显。根据智联招聘近日发布的《2018年春季白领跳槽指数调研报告》，成都、杭州、武汉等新一线城市首超“北上广深”，成为白领跳槽首选。

终于，连一向“傲娇”的北京也坐不住了。3月21日，北京市人力资源和社会保障局网站发布了《北京市引进人才管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的通知，为多个领域引进人才开辟通道。《管理办法》表示，引进人才无产权房屋的，可在聘用单位的集体户落户；聘用单位无集体户的，可在单位存档的人才公共服务机构集体户落户。

北京人才标准：“有才”or“有财”

那么，达到哪些条件才符合北京引进人才的标准呢？根据《管理办法》，你需要“有才”或者“有财”。

“有才”

如果你符合以下条件之一：

“千人计划”和“海聚工程”的中国籍入选专家；

“万人计划”、“高创计划”、中关村“高聚工程”的入选人；

国家最高科学技术奖获奖人，国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖二等奖及以上奖项的主要获奖人，本市科学技术奖一等奖及以上奖项的主要获奖人。

那你就属于“优秀人才”，可以走“绿色通道”，快速办理引进手续。当然能达到这样条件的“大牛”少之又少。不过，此次北京市引起人才的力度空前，各个行业都有涉及，下面举几个例子：

文化创意人才：

新闻出版、广播影视、文化艺术、文物保护等领域国家级奖项获奖人和国家级文化创意人才培养工程入选人；

社会贡献较大的知名媒体人、自由撰稿人、艺术经纪人、文化传承人、展览策划人和文化科技融合人才，以及著名的作家、导演、编剧、演员和节目主持等人员。

体育人才：

具有国际影响力的重大赛事策划人和组织人、著名运动员和教练员、国际级和国家A级裁判员、知名体育解说员和体育节目主持人；

具有良好发展趋势和培养前途的优秀体育后备人才。

国际交往的人才：

在北京注册的重要国际组织或国际组织分支机构聘用的核心人员；

跨国公司地区总部及其研发机构、外国或港澳台地区来北京投资设立的规模以上企业等聘用的高级管理人员和高级专业技术人员；

北京市急需的具有全球视野、掌握世界前沿技术、熟悉国际间商务、法律、金融、技术转移等规则的人才。

▲图片来源：视觉中国

“有财”

创业人才：

近3年累计自主投入5000万元以上（含）或近3年累计获得7000万元以上（含）股权类现金融资的创新创业团队，自主投入资金或融资资金到位且运营效果良好的，其主要创始人和核心合伙人可办理人才引进；

近3年累计自主投入1亿元以上（含）或近3年累计获得1.5亿元以上（含）股权类现金融资的创新创业团队，自主投入资金或融资资金到位且运营效果良好的，由2名主要创始人或核心合伙人推荐，其团队成员可申请办理人才引进。

金融人才：

基金管理人和所管理基金均在北京设立并备案，实收资本1亿元以上、近3年实际投资北京市高精尖产业5000万元以上的天使投资基金管理人，其任职满3年的法定代表人、总经理、合伙人、合伙人委派代表等高级管理人员；

基金管理人和所管理基金均在北京设立并备案，实收资本3亿元以上、近3年实际投资北京市高精尖产业5亿元以上的创业投资基金管理人，其任职满3年的法定代表人、总经理、合伙人、合伙人委派代表等高级管理人员；

在北京设立的金融控股集团、持牌金融机构、金融基础设施平台、金融组织聘用的贡献突出的高级管理人员和核心业务骨干。

科技创新人才:

在北京市行政区域内的高新技术企业、创新型总部企业、新型研发机构等科技创新主体中承担重要工作，近3年每年应税收入超过上一年度北京市职工平均工资一定倍数的（企业注册在城六区和北京经济技术开发区的为8倍，注册在北京市其他区域的为6倍）；

在北京市行政区域内的知识产权服务机构、金融机构、人力资源服务机构、律师事务所、会计师事务所、审计师事务所等科技创新服务主体中承担重要工作，近3年每年应税收入超过上一年度北京市职工平均工资一定倍数的（机构注册在城六区和北京经济技术开发区的为20倍，注册在北京市其他区域的为15倍）。

▲图片来源：视觉中国

由于北京云集腾讯、百度、新浪、搜狐等一大批互联网企业，这次抢人政策设置的收入标准被认为利好收入颇高的互联网码农。

根据北京市统计局、人力社保局发布数据，2016年度北京市职工年平均工资为92477元，月平均工资为7706元。这意味着，对于北京码农来说，年应税收入达到约74万，月应税收入达到约6.2万，就能达到北京市人才的标准了。

以腾讯为例，根据腾讯最新发布的2017年年报，腾讯2017年的人均年薪达77.83万元，平均月薪达6.49万元，可想而知腾讯北京分公司达到上述人才引进标准的应该不少。

人才争夺战

新一线城市“抢人”效果明显

投资界消息，在中国，最难获得户口的城市可能就是北京。北京的常住外来人口数已经从2003年的300万攀升到了如今的822.6万，但平均每年只有18万左右外地户籍人口能够挤过千军万马，获得北京户籍，其中接近两成指标还要留给当年的应届毕业生。

根据北京市“十三五”规划，北京市到2020年的常住人口控制目标为2300万人以内。此数字只比2017年北京常住总人口高130万而已。这也就意味着，2020年之前，北京每年人口的增幅空间只有不到50万人。

那么，北京为何在此时推出如此强力的吸引人才措施呢？这可能与从去年开始的全国各个城市间的人才争夺战相关。

2017年，武汉、南京、成都、西安、长沙等城市接连出台各种人才政策招贤纳士。进入2018年，各地纷纷加码，“战争”愈演愈烈。前段时间，包括武汉、郑州、合肥、南京、西安等在内的多个二线城市，频繁出台落户新政，降低住房门槛，向各类人才抛出橄榄枝。

以西安为例，据陕西新闻网报道，过去的一年间西安的户籍制度5次升级：

2017年3月1日，被称为西安市“史上最宽松”户籍准入新政策正式落地实施，放开普通大中专院校毕业生的落户限制。

2017年6月中旬，西安进一步放宽部分户籍准入条件，将本科以上学历落户年龄放宽至45岁；硕士研究生及以上学历人员不设年龄限制。

2018年2月1日，西安户籍新政再次升级，个人落户一站式全办结，通过学历、人才、投资纳税落户的，即便是落在集体户上，也可同步完成举家迁入。

2018年3月5日，网络“掌上户籍”绿色通道正式运行，即凭学历落西安社区集体户，只需通过网络“掌上户籍室”提交资料即可。

2018年3月23日，在校大学生仅凭学生证和身份证即可完成在线落户大西安的新举措，这一举措面向全国开放。

那抢人大战的结果如何呢？

据武汉市统计局公布的数据显示：2017年，大学生留汉人数30.1万人，是2016年的3.1倍；大学生在汉新落户14.2万人，是2016年的9.6倍。截至2017年底，武汉户籍人口总数853.65万。 这一数据较2016年的833.84万户籍人口增加了近20万人，为历年最高值。

2017年，武汉的人才数据可以说非常漂亮。当然，还有比武汉更漂亮的数据。

▲图片来源：视觉中国

据成都统计局公布的数据显示，相较于2016年，成都2017年的常住人口增加了12.71万人，同比增长0.79%；户籍人口增加了36.4万人，同比增长了2.6%。

一年的时间里，户籍人口增加36.4万，可以说在同类城市当中，也是很优秀了。如果将一线城市也加入比较，成都2017年36.4万户籍增加量可以排在全国第三位，仅次于深圳、广州。

据长沙和西安各自统计局公布的数据显示，2017年年末，长沙户籍人口增加了27.3万人，西安户籍人口增加了25.7万。

面对新一线、二线城市的抢人攻势，广州在2018年2月底放出大招，对企业、人才都有相应奖励和补贴，深圳也继续推进去年落定的千亿人才安居计划。

终于，北京也坐不住了。

责任编辑：张义凌