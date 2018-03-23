原标题：非洲自贸区“横空出世”，将给中国带来更多机会

新闻事件

据法新社报道，44个非洲国家21日在卢旺达首都基加利签署成立非洲大陆自由贸易区的协定。此举被视为通过加深非洲内部贸易来发展经济的关键。

报道称，非洲大陆自贸区将有助于成员国逐步消除关税，促进非洲大陆内部的贸易并有助非洲国家摆脱单一的原材料开发经济体系。协议草案承诺各国将消除90%商品的关税，剩余10%的敏感商品也将在此后逐渐取消。

▲3月21日，在卢旺达首都基加利，非盟轮值主席、卢旺达总统卡加梅（左一）、尼日尔总统优素福（右二）与非盟委员会主席法基为非洲大陆自由贸易区揭牌。

若非盟55个成员国都能签署该协定，自贸区将开启一个覆盖12亿人口、国内生产总值超过2.5万亿美元的巨大市场。

专家快评

白明（商务部研究院国际市场研究所副所长）

非洲一直以来在全球化中处于后发位置，上升空间很大，非洲一直希望改变自己的国际地位。工业化水平较弱的非洲，此前一直扮演为他国提供原材料的角色，虽然几十年的发展让非洲各国实现了政治独立，但在经济上依然需要附属其他发达国家。

此次自贸区的建立，会一定程度上激活非洲的内生发展力，降低资源配置的门槛，刺激非洲自身经济发展。

▲由中国公司承建的东非最大斜拉式跨海大桥尼雷尔大桥

虽有44个国家签署协定，但非洲人口最多的国家尼日利亚没有参与其中，引发外界关注。尼日利亚自身已经在国际贸易体系中扮演了重要的角色，在不确定自贸区能给自身带来多少实际利益之前，尼日利亚肯定会显得非常谨慎。

当然，尼日利亚抱有的这种观望态度，会随着自贸区自身的发展而改变，不排除未来向自贸区打开大门的可能。

▲尼日利亚的一处水上浮动加油站（路透社）

有观点认为，非洲可以仿效欧盟的模式，最终可能将人员自由流动、甚至统一的货币纳入自贸区的一部分。

事实上，自贸区的建立确实有利于非洲各国间的人员、商品和资本的流通，但非洲与欧洲发展水平差距较大，不可一味地仿效。非洲自贸区更多地还是应该在生产端提升自由度，比如逐步消除“关税壁垒”，促进区域内的服务自由化等。

总体来看，非洲自贸区的建立有利于非洲自身经济发展，是一个非洲重建国际自信的积极信号。不过究竟自贸区发展到何种程度，会给非洲带来多大的变化，还需要持续观察。

▲3月21日，联合国秘书长古特雷斯发表声明，祝贺非洲领导人跨出历史性的一步，签署非洲大陆自由贸易区协定。（联合国官网）

至于对中国的影响，一般情况下，一个自贸区的建立会对外界合作产生一定的排挤，但是由于非洲和中国的贸易结构差别很大，因此并不会因为自贸区的建立减少与中国的合作。相反，自贸区会拉动非洲的内需，创造更多的贸易空间与机会。所以在未来，非洲与中国的合作将会更加紧密，共同谋求共赢发展，以应对复杂的国际局势。

责任编辑：桂强