原标题：日媒：为加强钓鱼岛维权，中国做了这件事——

日媒称，据中国媒体3月21日报道，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，其内容包括，将国家海洋局（中国海警局）领导管理的海警队伍及相关职能全部划归武警部队。中国海警局一直以来派遣公务船到钓鱼岛及其附属岛屿海域活动。

▲资料图片：这是从中国海监B-3837飞机上拍摄的钓鱼岛及其附属岛屿画面。

据日本《朝日新闻》3月22日报道，中国海警局一直以来由公安部进行业务指导。将海警队伍划归武警部队，是否意味着海警局部队被编入军队指挥命令系统，这一点尚不明朗，不过军队的干预可能加强。自今年起，中国的武警部队归中央军委统一领导。

另据日本《产经新闻》3月22日报道，根据公布的《深化党和国家机构改革方案》，中国海警队伍划归武警部队，进入最高军事决策和指挥机关中央军事委员会的指挥之下。日本海上保安厅今后将被迫与作为军事组织得到明确定位的海警力量进行对峙。

▲资料图片：中国海监15船抵达钓鱼岛海域，对钓鱼岛及其附属岛屿附近海域进行维权巡航执法。

2012年日本政府对钓鱼岛及其附属岛屿实施“国有化”，作为应对措施，中国2013年将国家海洋局海监总队和公安部边防海警等四个部门的力量进行整合，成立中国海警局。中国公务船进入钓鱼岛附近海域日益常态化。1月，中国海军潜艇首次在钓鱼岛周边毗连区潜航。

中国武警今年1月起不再受政府和军队的双重领导，而是由中央军委集中统一领导。可以认为，划归武警的海警今后将与同样处于中央军委指挥系统下的人民解放军海军深化合作，进一步加强在钓鱼岛周边的活动。中国方面推进军事力量和海上警察力量融合的背景下，日本海上保安厅仅凭一己之力难以对抗。

▲日本海上保安厅官网

报道还称，原本以中国海警局名义开展海上活动的国土资源部国家海洋局不再保留，划归自然资源部。据有关人士透露，中国海警局成立后在部队运作方面需要得到多个部门批准，这次通过机构改革，形成“中央军委-武警-海警”明确的指挥系统，提高决策效率。

日媒表示，中国海警局自成立以来迅速增强巡逻船等力量。很多船是由退役驱逐舰和护卫舰等改装而来的准军舰。有关人士指出，今后海军可以顺利向海警交付舰船。

责任编辑：桂强