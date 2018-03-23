中日韩自贸区第十三轮谈判在韩国首尔举行

原标题：中日韩自贸区第十三轮谈判首席谈判代表会议在首尔举行

新华社首尔3月23日电（记者 陆睿 王婧嫱）中日韩自贸区第十三轮谈判首席谈判代表会议23日在韩国首尔举行。中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文与日本外务省外务审议官山崎和之、韩国产业通商资源部部长助理金荣三分别率代表团与会。

三方一致认为，尽快完成中日韩自贸区谈判符合三方共同利益，对深化区域经济合作、实现东亚地区贸易投资自由化和便利化具有重要意义。三方就如何推动货物贸易、服务贸易及投资等重要议题取得更大进展深入交换了意见。

三方同时还举行了服务贸易、电信、金融服务等工作组会议，并就服务贸易管理措施进行了全面细致的政策交流。

中日韩自贸区谈判2012年11月启动，并取得积极进展。上一轮谈判首席谈判代表会议于2017年4月在东京举行。三方对谈判均高度重视，致力于尽早达成一份全面、高水平、互惠、具有独特价值的自贸协定。

观察人士认为，中日韩自贸区谈判若取得实质性进展，不仅符合三国经济社会发展要求和人民福祉，更将对世界释放出反对贸易保护主义、维护经济全球化的积极信号。

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