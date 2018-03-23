最高检检察长:全力支持配合深化国家监察体制改革

中国网3月23日讯 （记者 胡永平）最高人民检察院今天召开党组扩大会议，认真学习习近平总书记在全国两会期间系列重要讲话精神和全国两会精神，研究贯彻落实意见措施。最高检党组书记、检察长张军表示，各级检察机关要讲政治，谋发展，重自强，以更加强烈的政治责任感和历史使命感做好新时代检察工作，把中央决策部署和全国两会要求落到实处。

会议指出，广大检察人员要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深入学习领会全国两会精神，把思想认识统一到习近平总书记在两会期间发表的一系列重要讲话精神上来，统一到党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革上来，统一到宪法修正案精神上来。

会议强调，要旗帜鲜明讲政治。讲政治是对检察机关的根本要求，也是推动检察工作发展的最重要基础保证。检察机关必须始终坚持党对检察工作的绝对领导，忠实履行宪法法律赋予的职责，维护党在统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局中的绝对领导地位，把讲政治落实到检察工作的方方面面，维护党在方方面面的绝对领导地位。

会议提出，要开拓思路谋发展。五年来，党和国家各项事业取得了历史性成就，发生了历史性变革。检察机关要善于观大势、谋大事，紧抓改革发展机遇，加强顶层设计，总结基层经验，把满足新时代人民群众的法治需求、维护社会公平正义作为检察工作新的发展机遇。要坚决拥护、全力支持配合深化国家监察体制改革，同时认真思考如何在强化法律监督主业上谋取新的更大发展，努力走出新时代中国特色社会主义检察道路。

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