泰国飞重庆航班检出39例诺如病毒 暂无危急重病例

原标题：泰国入境重庆航班检出39例诺如病毒 暂未有危急重病例

图为工作人员正在进行相关检测。 重庆出入境检验检疫局供图

中新网重庆3月23日电 （记者 刘相琳）记者23日从重庆出入境检验检疫局获悉，该局从一架由泰国曼谷飞往重庆的入境航班中检出39例诺如病毒感染病例。目前，所有病人病情稳定，未出现危急重病例，未造成二次传播。

重庆出入境检验检疫局通报称，3月19日下午，当地检疫人员在对该入境航班实施登机检疫时，接到乘务人员申报，航班上有4名旅客出现发热、呕吐、腹泻等症状。经工作人员初步检疫排查，发现有四十余名旅客出现上述症状，均为重庆至泰国旅游团成员。

重庆出入境检验检疫局随即启动应急预案，迅速开展流行病学调查、医学排查、采样检测、现场快筛、卫生学检查及健康宣教等工作。工作人员排除烈性传染病可能后，共向49名有症状旅客及20名密切接触者发送就诊方便卡后放行。与此同时，工作人员通知航空公司委托具备资质的卫生处理公司对航空器、餐食、垃圾、污水和被污染的公共场所进行了终末消毒处理。

3月20日，经实验室检测，共检出39例诺如病毒感染病例。3月21日及22日，重庆出入境检验检疫局工作人员对所有病例和密切接触者进行了电话回访。目前，所有病例均已就医或自行服药治疗，病情均已得到控制，其亲友也暂未出现类似症状，所有密切接触者均未发病。重庆出入境检验检疫局已将相关情况及时通报卫生计生、疾病控制、旅游等联防联控部门，共同作好后续工作。

诺如病毒，又称诺瓦克病毒（Norwalk Viruses，NV），是人类杯状病毒科中诺如病毒属的一种病毒。诺如病毒传播途径包括人传人、经食物和水传播。其潜伏期相对较短，通常12至48小时。诺如病毒感染性腹泻在全世界范围内均有流行，全年均可发生感染，感染对象主要是成人和学龄儿童，寒冷季节高发。

重庆出入境检验检疫局提醒广大出入境旅客，注意个人卫生，勤洗手；不吃生冷食品和未煮熟煮透的食物，不喝生水，尽量不要去不卫生的地方就餐；若出入境后出现不适应立刻就诊，并向有关部门主动报告。

责任编辑：桂强