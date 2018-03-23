新华社评美301调查：勿做与全世界对立的失道寡人

新华社华盛顿3月23日电 题：美国勿做与全世界对立的失道寡人

新华社记者金旼旼 高攀 江宇娟

美国总统特朗普22日宣布，拟利用“301调查”大规模限制中国对美贸易和投资。美方肆意挥舞贸易保护主义大棒，国际舆论为之侧目。这种典型的单边主义和贸易保护主义做法，无异于让美国站到了世界的对立面，成为失道的孤家寡人。

其一，美方一意孤行，严重破坏全球多边贸易体系，干扰正常国际贸易秩序，开了一个非常恶劣的先例，对全球发展有百害而无一利。

华盛顿智库布鲁金斯学会的研究显示，如果美国挑起全球小型贸易战，即关税增加10%，则大多数经济体国内生产总值将减少1%至4.5%；如果全球爆发严重贸易战，即关税增加40%，则全球经济将重现“大萧条”。

美国政府前不久决定对进口钢铝产品征收高关税，欧盟、德国、法国、日本、土耳其等国均批评美国政府这一贸易保护主义行径，并考虑采取反制行动，就连“暂免”征税的墨西哥和加拿大也表示会“居安思危”，做“两手准备”。在德国钢铁联合会主席汉斯·于尔根·克尔克霍夫看来，特朗普政府的这一决定将让美国进一步“与世界隔离”。

其二，特朗普政府的保护主义行动背离时代潮流。这种行为方式罔顾全球经济一体化、生产要素跨境流动的时代大势，无视世界贸易组织规则，践踏国际社会数十年来苦心营造的基本经贸规范和游戏规则。

德国外交关系委员会国际贸易专家约瑟夫·布拉姆尔指出，特朗普政府的措施将破坏基于规则的世界贸易体系，未来可能更多地利用美国的军事力量和保护主义手段来勒索合作伙伴，强迫其在贸易领域做出牺牲和让步。

其三，特朗普政府的做法同样无益于美国自身利益。保护主义行径不仅会伤及美国经济，也不利于美国自身国际形象。

美国智库彼得森国际经济研究所所长亚当·波森认为，单边保护主义行动不仅无法帮助特朗普政府平衡贸易收支，还会严重损害美国和全球经济。

特朗普22日签署总统备忘录后，引发全球投资者恐慌，纽约股市三大股指即遭重挫。这是金融市场对美方有关错误政策和行动投出的不信任票，也从一个侧面说明了国际社会对美方有关政策和举动的鲁莽和危险性的担忧。

尽管美国仍为全球公共产品的主要提供者，美国因素在全球经济运转中仍不可或缺，但长期看来，以不确定、难合作形象示人的美国，或将损失作为其核心竞争力之一的国家信誉，动摇美国赖以繁荣的根本。

得道多助，失道寡助。打贸易战是抓错了药方，其结果只会损人害己。当下，对于特朗普政府来说，明智的做法是悬崖勒马，慎重决策，抛弃零和博弈思维，思考如何做大与世界合作的蛋糕，而不是秀肌肉打贸易战。

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