新华社评美对华大规模加征关税:贸保主义不得人心

原标题：辛识平：贸易保护主义不得人心

新华社北京3月23日电 题：贸易保护主义不得人心

辛识平

在一片反对声中，美国总统特朗普8日签署公告对进口钢铁和铝产品征收高关税；22日，又签署总统备忘录，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购……种种单边主义和贸易保护主义做法，无视多边贸易规则，让世界经济笼罩着“贸易战”阴云。

向保护主义说不！这是国际社会的普遍呼声，也是市场的强烈反应。从一些国家和国际组织发出“此举非法”“所有人都会是输家”“贸易战无赢家”等批评之声，到美国股市三大股指全线下挫，再到美国45个行业协会和25家美国知名零售商呼吁美国政府不要对从中国进口的产品加征关税，无不说明贸易保护主义不得人心，开放包容、合作共赢才是大势所趋。

世界潮流，浩浩荡荡；发展大势，不可阻挡。历史地看，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，不是哪些人、哪些国家人为造出来的。经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力，给各国和各国人民带来了实实在在的好处。美国就是经济全球化的最大受益者之一。美国官方数据显示，2017年，美国对外贸易总额为5.2万亿美元，超过全年国内生产总值的四分之一。得益于经济全球化，美国的货物、商品、服务、文化产品得以遍布世界，并占据了产业链和价值链的高端。在一个你中有我、我中有你的世界，搞贸易保护主义，违背市场经济规律，无异于想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流。这既不符合时代潮流，也是根本行不通的。

有统计显示，2015年中美经贸合作帮助每个美国家庭节省了约850美元。用美国参议院财政委员会主席、共和党人奥林·哈奇的话说，对上百亿美元产品征税最终损害的是美国家庭的钱袋子。一份研究报告也显示，如果对从中国进口的信息和通信技术产品征收25%的关税，将导致美国经济未来10年损失约3320亿美元。贸易保护主义不是刀枪不入的“金丝软猬甲”，而是一把“双刃剑”，必然损害美国消费者、公司企业和金融市场的利益，也会对国际贸易秩序和世界经济稳定造成负面影响。

中美经贸关系的本质是互利共赢的，解决中美贸易中存在的问题，正确思路是扩大对彼此市场的开放，做大合作蛋糕。坚持“合作共赢是中美关系发展的唯一正确选择”，始终追求双赢、多赢的结果，才能不断造福两国人民、惠及世界。

树欲静而风不止。作为世界第二大经济体，中国有合作共赢的善意与诚意，也有坚决捍卫自身合法权益的决心与能力。“一不会怕，二不会躲”“我们有信心、有能力应对任何挑战”……近期，中国有关部门的表态与应对举措，反映了13亿多中国人民的共同心声：我们不惹事也不怕事！

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