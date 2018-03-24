原标题：中国歼10飞机首飞20周年揭秘：首飞不易 定型更难

资料图：歼-10表演机。中新社发 申进科 摄

中新社北京3月23日电 （记者 周音）中国航空工业集团有限公司（中国航空工业）披露，2018年3月23日是中国首架具有完全自主知识产权的第三代战机歼10成功首飞20周年纪念日。

1998年3月23日是航空人激动的日子，在渴盼与期待的目光中，歼10飞机原型机01架展翅翱翔，首飞成功。

中国航空工业相关负责人介绍，歼10飞机首飞成功后，相关机构提出“加快试飞、加速定型”方案和部队“领先试用”的决策。研制团队再接再厉，全力投入到后续研制工作中。歼10飞机定型试飞采用了以往从未用过的试飞技术，进行了以往从未曾进行的试飞科目。在试飞过程中，以雷强、李中华等为代表的中国空军试飞员们，以精湛的试飞技术，把歼10飞机飞行包线推向到前所未有的边界，创造了国际上三代飞机定型试飞不摔飞机的纪录，推进了飞机定型的进程。在研制团队的拼搏下，开创了当年定型、当年批量装备部队的先河。

歼10飞机设计定型列装部队后，根据装备需求和军事变革不断发展，先后完成了歼10飞机双座战斗/教练机、歼10A飞机研制，较快地装备了中国军队；改进研制的歼10B飞机，显示了较强的对空和对面攻击能力；表演型也成为中国空军飞行表演大队第三代表演机。

歼10系列飞机多次参加重大活动和大型军事演习。实施多机编队、多次空中加油、连续巡航，远航南海执行巡逻警戒任务。在珠海国际航展上，歼10系列飞机与国外先进飞机同台竞技，傲啸长空，展现了中国空军的风采。在“和平使命”多国军演中，歼10飞机与其他飞机编队作战，展现了中国空军与多国、多机群的联合作战能力。2013年，歼10表演机首次飞出国门参加莫斯科国际航展，壮大了国威和军威。

歼10系列飞机的研制成功，实现了从引进、消化吸收、改型研制到独立自主研制的跨越，使中国航空工业的技术水平和制造能力跨上了一个新台阶，同时带动了中国国防工业及其相关产业的发展和进步，极大增强了国防科技工业的整体实力，对巩固国防、维护国家安全和领土完整具有重要意义。

负责人表示，歼10系列飞机的研制成功，使中国空军的主战武器装备实现了从第二代到第三代的跨越，使中国空军装备水平跨入世界先进国家行列，极大地缩短了与国外的差距，并为第四代飞机研发提升了工业基础、夯实了技术储备、培养了创新型人才，积累了管理经验，积蓄了后发力量。（完）

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