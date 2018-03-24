原标题：中国驻洛杉矶总领事：贸易战对任何一方都没有好处

中新社洛杉矶3月23日电 （记者 张朔）中国驻洛杉矶总领事张平23日指出，中美双方利益高度交融，贸易战对任何一方都没有好处。

首届中国国际进口博览会23日在美国洛杉矶举行路演。张平在回答媒体有关美国执意推进301调查并公布所谓裁定的提问时作上述表示。

张平指出，美方的这种行动，是典型的单边贸易保护主义做法，既损人又不利己，中方对此坚决反对。中方一直以来都非常重视中美贸易不平衡问题，也为此做出很多努力，包括派代表团来美国进行磋商。

张平说，不幸的是，美方不顾中方的好意劝告，不顾美国各界的理性呼吁，执意采取这种单边贸易保护行动。这对中美经贸关系会带来很大冲击。中方明确表态，不希望与美国发生贸易战，但是如果美方要把贸易战强加于中方，中方也绝不惧怕。中国有信心、有能力应对这样的挑战，会采取一切必要措施来捍卫自身合法权益。

张平表示，相信美国各界会对中方释放的信息做进一步反思。中美双方的利益是高度相互交融的，贸易战对任何一方都没有好处，对国际贸易秩序和世界经济发展也没有好处。

美国总统特朗普22日签署备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。（完）

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责任编辑：张建利