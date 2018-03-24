原标题：中国驻洛杉矶总领事：贸易战对任何一方都没有好处
中新社洛杉矶3月23日电 （记者 张朔）中国驻洛杉矶总领事张平23日指出，中美双方利益高度交融，贸易战对任何一方都没有好处。
首届中国国际进口博览会23日在美国洛杉矶举行路演。张平在回答媒体有关美国执意推进301调查并公布所谓裁定的提问时作上述表示。
张平指出，美方的这种行动，是典型的单边贸易保护主义做法，既损人又不利己，中方对此坚决反对。中方一直以来都非常重视中美贸易不平衡问题，也为此做出很多努力，包括派代表团来美国进行磋商。
张平说，不幸的是，美方不顾中方的好意劝告，不顾美国各界的理性呼吁，执意采取这种单边贸易保护行动。这对中美经贸关系会带来很大冲击。中方明确表态，不希望与美国发生贸易战，但是如果美方要把贸易战强加于中方，中方也绝不惧怕。中国有信心、有能力应对这样的挑战，会采取一切必要措施来捍卫自身合法权益。
张平表示，相信美国各界会对中方释放的信息做进一步反思。中美双方的利益是高度相互交融的，贸易战对任何一方都没有好处，对国际贸易秩序和世界经济发展也没有好处。
美国总统特朗普22日签署备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。（完）
相关阅读：
中美贸易摩擦加剧
中方回应
事件影响：
分析解读：
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台统派携五星红旗赴蔡办纪念坠亡退将
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 周杰伦演唱会歌迷点前女友蔡依林的歌
- 【 科技 】 广电禁抓改编视听节目 B站抖音受影响
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有