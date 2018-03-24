驻美大使回应美对华限制措施:中方正考虑所有选项

原标题：驻美大使回应美对华采取限制措施：中方正考虑所有选项

资料图：中国驻美国大使崔天凯 中新社记者 刁海洋 摄

中新社华盛顿3月23日电 中国驻美国大使崔天凯23日接受美国彭博电视台采访，在谈及中美经贸关系时表示，中方不想同任何一方打贸易战，仍在努力避免贸易战。但如果有人执意要打，我们将坚决反击。中方不会屈从于任何威胁、强迫和恐吓，我们在考虑所有选项，将采取一切必要措施维护中方合法权益。。

针对美方公布对华301调查结果并对中国采取限制措施，崔天凯表示，中方明确反对任何单边、贸易保护主义行为，这样的行为会伤害包括美国民众、公司企业和金融市场在内的所有各方的利益。当今世界各国经济紧密联系，形成一个利益交融的命运共同体。中方对美贸易的确存在顺差，但与此同时，同其他国家，特别是大部分周边邻国的贸易都呈现逆差，这正是全球供应链分工的有力证明。因此，有关方面应谨慎决策，以免伤及各方也伤及自身。

崔天凯说，中方不想同任何一方打贸易战，仍在努力避免贸易战。但如果有人执意要打，我们将坚决反击。中方不会屈从于任何威胁、强迫和恐吓，我们在考虑所有选项，将采取一切必要措施维护中方合法权益。中国商务部已发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，我们还将视情作出其他反应。

针对中美两国政府是否就经贸问题开展了对话协商的问题，崔天凯表示，中美合作拥有良好的潜力和前景，关键是双方应采取合作和建设性的方式处理问题，通过对话协商解决两国间可能存在的争论和分歧，对抗性的方式对各方都不利。事实上两国政府正在进行对话，因此我们对美方在此时采取单方面行动感到不解。对美贸易的大额顺差并不符合中方利益，中美在促进两国贸易平衡上是有共识的。我们应从具体产品和具体领域着手来实现这一目标，而不是随心所欲提出一个数字，这无济于事。中方愿意更多从美进口，但美方做好增加对华出口的准备了吗？

针对美方指控中方窃取知识产权、强制技术转让，崔天凯表示，美方指控没有依据。商业交易都是你情我愿，中国法律保护知识产权，没有任何法律法规强制外国企业转让技术。如果有企业认为自身知识产权受到侵犯，应该向中方提供切实证据，诉诸中国法律解决，中方愿意提供帮助。在没有证据的情况下，劈头盖脸加以指责的做法是行不通的。

针对美对进口钢铁和铝产品采取限制措施对中国的影响，崔天凯表示，中国不是美最大的钢铁和铝产品进口来源，中国对美出口的钢铁和铝产品仅在美进口额中占一小部分。许多国家都存在产能过剩问题，去产能需要各方共同努力，而不应只盯着中国一家。事实上，中国在过去几年中大幅削减了过剩产能，其它国家也应这样做。中方一直致力于维护多边贸易体系，不希望这一体系受到破坏。

针对美限制中国企业在美投资，崔天凯表示，这种做法在经济上和政治上都毫无意义，到头来只会损害美国各州、市、县的利益，减少老百姓就业机会，最终伤害美国整体经济，这对任何人都没有好处。

当被问及中美经贸关系是否会影响两国在朝核问题上的合作时，崔天凯表示，这是两个不同的问题。但如果两国间基本互信受到损害，可能会影响到在具体领域的合作。我们将视美方的行动决定我们的下步举措。（完）

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责任编辑：张建利