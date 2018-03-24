广电总局解读特急通知:“鬼畜视频”还让不让剪？

原标题：广电总局发展研究中心解读特急通知：“鬼畜视频”还让不让剪

3月22日，国家广电总局发布《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》。

《通知》要求，坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为，并严格管理包括网民上传的类似重编节目，不给存在导向问题、版权问题、内容问题的剪拼改编视听节目提供传播渠道。其次，还要加强网上片花、预告片等视听节目管理，未取得许可证的影视剧、未备案的网络原创视听节目，以及被广播影视行政部门通报或处理过的广播影视节目、网络视听节目，对应的片花、预告片也不得播出。

这份“特急”通知引起各方关注，有人认为，“坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为”可能主要针对“鬼畜视频”，这将使“B站、快手、抖音、西瓜视频等视频网站受到影响”。

3月23日，国家广电总局广播电视发展研究中心微信公号题为《网络视听节目新规，怎样理解更靠谱？》的文章，作出官方版解读。

文章认为，“坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为”，这是大家关注的焦点。这句话针对什么？《通知》说得明白，是针对非法的行为。一段时间以来，网络视听节目出现了一些违规乱象，比如，有的节目歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品；有的节目擅自截取拼接经典文艺作品、广播影视节目和网络原创视听节目的片段，形成了实质上的侵权，有的甚至重新配音、重配字幕，以篡改原意、断章取义、恶搞的方式吸引眼球，存在严重的价值导向偏差，给网民特别是青少年成长罩上精神“雾霾”，人民群众特别是广大网民非常愤慨，意见很大。大力治理这些非法行为，是促进网络视听节目健康发展的迫切需要。

《网络视听节目新规，怎样理解更靠谱？》认为，研读《通知》，可以发现至少三个清晰的政策信号。

一是版权要合法合规。《通知》强调的就是在视听节目内容的传播过程中，必须遵循《著作权法》相关规定，抓取及二次创作等行为必须获得法定授权。只要有合规合法的授权，正规的剪辑改编是允许的。

二是内容要健康向上。一方面要合法合规，不能挑战法规尊严；另一方面，内容要健康向上、注重品质、格调积极。有些二次创作的视频，内容庸俗、低俗、媚俗，甚至恶搞经典影视作品；再比如引起强烈公愤的儿童邪典视频。治理这些乱象，是公共管理部门的责任担当和使命。

新华社3月22日的报道明确，广电总局的通知要求，所有节目网站不得制作、传播歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品的节目，不得擅自对经典文艺作品、广播影视节目、网络原创视听节目作重新剪辑、重新配音、重配字幕，不得截取若干节目片段拼接成新节目播出，不得传播编辑后篡改原意产生歧义的作品节目片段。

三是一如既往支持鼓励走正道的创新创意。

《网络视听节目新规，怎样理解更靠谱？》认为，一如既往鼓励支持激励人们健康向上的网络视听创作。

附：[解读]网络视听节目新规，怎样理解更靠谱？

文/郑广理（总局发展研究中心）

3月22日，总局发布《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》，随后相关的“标题党”文章在网上引发热议。看了这些“标题”，着实把小编骇得心惊肉跳，赶快认真研读这个《通知》，才发现“标题党”们确实唬人，硬是把一份正能量满满的文件颠倒成了惊怪之事。“禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为”指的到底是什么？能不能不“标题党”？我们一起来搞搞清楚呗。

“坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为”，这是大家关注的焦点。这句话针对什么？《通知》说得明白，是针对非法的行为。一段时间以来，网络视听节目出现了一些违规乱象，比如，有的节目歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品；有的节目擅自截取拼接经典文艺作品、广播影视节目和网络原创视听节目的片段，形成了实质上的侵权，有的甚至重新配音、重配字幕，以篡改原意、断章取义、恶搞的方式吸引眼球，存在严重的价值导向偏差，给网民特别是青少年成长罩上精神“雾霾”，人民群众特别是广大网民非常愤慨，意见很大。大力治理这些非法行为，是促进网络视听节目健康发展的迫切需要。

研读《通知》，可以发现至少三个清晰的政策信号。

一是版权要合法合规。近年来，随着剪辑软件使用难度降低，网络上出现大量未经版权方或权利人授权，由个人或机构擅自抓取、剪拼、改编他人版权作品的视频。这类行为，目前已经在著作权领域引起很多纠纷，扰乱了网络视听行业秩序，影响恶劣。《通知》中“非法抓取、剪拼改编”中“非法”二字，“擅自截取拼接”中的“擅自”二字，强调的就是在视听节目内容的传播过程中，必须遵循《著作权法》相关规定，抓取及二次创作等行为必须获得法定授权。也就是说，一切都要在法律法规允许的范围内，只要有合规合法的授权，正规的剪辑改编是允许的。

二是内容要健康向上。纵观近些年网络视听行业的发展，一个明显的感受：政策对创新创意的鼓励是明确的、实打实的，但创新创意应该是格调健康的，也是有底线的。一方面要合法合规，不能挑战法规尊严；另一方面，内容要健康向上、注重品质、格调积极。我们看到，在鼓励创新创意的大背景下，一些不法行为也借机滋长。比如有些二次创作的视频，内容庸俗、低俗、媚俗，甚至恶搞经典影视作品；再比如引起强烈公愤的儿童邪典视频，通过二次剪辑“创作”经典动画作品，传播血腥、暴力、色情，毒害青少年。这类所谓“创意”已经陷入唯点击唯利益的误区，为满足一己之私，完全弃社会公德于不顾。治理这些乱象，是公共管理部门的责任担当和使命。

三是一如既往支持鼓励走正道的创新创意。这个《通知》的实质是紧跟行业发展态势，一方面及时规范非法抓取、剪拼改编视听节目的市场乱象，另一方面是一如既往鼓励和支持合法合规的网络视听节目业态创新，一如既往鼓励支持激励人们健康向上的网络视听创作。

仔细来看，《通知》并非如网上某些文章所言——“禁止改编视听节目”，而是有明确清晰的界定，即“不给存在导向问题、版权问题、内容问题的剪拼改编视听节目提供传播渠道”。也就是说，剪拼改编视听节目中，导向有偏差、版权有问题、内容有“三俗”的网络视听节目也是必须予以清理的。

总的来说，总局这份《通知》是遏制盗版、遏制侵权、遏制“三俗”、遏制有害的，并为广大网民呼吸到更加清朗的网络空气开道。《通知》得到了绝大多数行业人士的欢迎，大家认为这个通知至少在三个方面响应了广大人民群众的诉求。

首先，少年儿童需要积极健康的网络环境，广大网民需要清朗的网络空间。对“劣币”要坚决说不，不能让网络成为违法有害内容滋生的土壤。

其次，网络视听产业的发展需要完善的版权市场、健康有序的竞争环境。保护版权权利，震慑打击侵权者，是对知识产权及智力劳动的尊重，为产业做大做强提振信心。

第三，推进社会主义核心价值观建设，需要进一步加强网络内容建设，共同维护尊崇捍卫反映我们革命、建设、改革历史的严肃文艺经典。这是管理者、网络视听制播机构和所有参与者义不容辞的共同责任。提供影响公众的产品，就必须承担公共责任，不能只见利不见义。影响越大，责任越大。网络视听新媒体平台有义务为网民提供更加健康向上、丰富多彩的网络“精神食粮”。

归结看来，《通知》对网络视听节目消费者是利好，对营造清朗网络空间是利好，对规范版权秩序是利好，对促进行业健康发展是利好。

请准确理解《通知》吧，千万不要被误导哦！

责任编辑：张建利