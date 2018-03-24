原标题：中央统战部举办第二期网络人士理论研讨班
3月18日至24日，中央统战部第二期网络人士理论研讨班在北京中央社会主义学院举办，来自全国各地的52名网络代表人士参加了学习交流。
这次研讨班是中央统战部为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，专门针对网络代表人士举办的理论研讨班，旨在引导网络代表人士把握新时代发展契机，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，积极弘扬主旋律，培育网络思维新动能，推动网络强国新发展。
研讨班期间，中央党史研究室、中央网信办等部门有关负责同志和专家学者专题讲解了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、国际国内政治经济社会形势、互联网行业政策等内容。学员通过考察学习、沙龙论坛、分组讨论等活动，围绕学习领会新思想新精神、构建网络空间命运共同体、净化网络空间、弘扬网络正能量等内容进行了深入研讨，并前往河北省正定县、西柏坡等地开展现场教学实践和国情考察。
学员们一致表示，通过这次学习，深刻体会到新时代世情国情网情的变化与发展，加深了对中国特色社会主义道路、理论、制度和文化的认同，感触颇深、受益匪浅。在今后的工作实践中，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真履行时代使命，努力拼搏进取，强化责任担当，不断提高政治把握、舆论引导、创新创造、团结带动能力，增强在政治引领、经济创新、文化传播、网络净化等方面的辐射力和影响力；自觉践行社会主义核心价值观，积极参与建言献策、社会服务和网络治理，共同为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。
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