中国向“巴铁”提供光学跟踪测量系统 已完成培训

原标题：中国向“巴铁”提供光学跟踪测量系统，已完成培训和试验任务

3月中旬，中科院光电技术研究所发布的一则消息，在数日后引起多方的广泛关注。

中科院光电技术研究所官网3月14日发布一条消息，由光电所科研人员带领的光电跟踪测量技术团队为巴基斯坦研制的一套（共4台）光学跟踪测量系统于近日成功交付，这是巴基斯坦国家引进的首套大型光学跟踪测量系统。

测设中的光测系统

香港《南华早报》22日报道称，印度近年来导弹进展速度飞速。今年1月18日，印度成功试射其最先进的“烈火”-5洲际导弹。印媒当时普遍报道称，试射取得了圆满成功，其超过5000公里的射程能够覆盖“中国大部分领土”，而且可以携带核弹头。

印度“烈火”-5导弹

就在3月22日当天，据《印度斯坦时报》报道，印度国防部长西塔拉曼宣布再次成功试射具备很强突防能力、且更具实用性的空基“布拉莫斯”巡航导弹。这款导弹由印度引进的俄制苏-30战机携带，可对敌方纵深发起精确打击。

去年12月28日，印度还在反导能力上取得重要进步。当时，印度一枚国产AAD拦截弹在15000米高空击落了一枚“来袭”导弹，被认为是“印度反导计划的重大里程碑”。

印度一系列军事技术的进步已具备打破南亚地区战略力量均势的能力，并引起邻国巴基斯坦的高度警惕。

为了回应印度，巴基斯坦在多次批评印度发展核武器和反导技术的同时，开始加速发展包括中近程弹道导弹、巡航导弹在内的战略武器，力求维持地区战略平衡。

去年1月10日，巴基斯坦军方宣布在9日首次成功试射了一枚潜射巡航导弹，表示这是为了贯彻“可靠的最低限度核威慑”政策。去年9月20日，巴基斯坦总理阿巴西称，该国已经研制出短程核武器。

俄罗斯军事专家瓦西里·卡申此前发表评论称，印度反导系统在遏制中国方面所起的作用相当有限，但在印巴对峙方面却可以大有作为。由于巴基斯坦的资源与印度相比则更加有限，没有资源和技术来进行“对称回应”，所以只能发展更加复杂多样的核武器投送工具。

对于巴基斯坦首次引进的光学跟踪测量系统，中国一位匿名航天技术专家向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，可用于飞行器的跟踪观测，包括跟踪、测量和记录飞行器的位置、速度、姿态、事件等状态信息。“这些飞行器可以包括航空、航天、空间碎片，当然也可以是导弹。”

系统拍摄的高质量月球图像

“光学跟踪测量系统原本就是从军用发展出来的。”军事评论员张雪松对记者表示，“其首先可以进行弹道测量，获取位置、速度、加速度等信息；还有飞行状态监视，进行俯仰、偏航、滚转测量，以及观测级间分离和再入等信息。”

中科院光电技术研究所消息指出，该光学跟踪测量系统具有自动跟踪、目标监视和任务图像记录等功能。工程技术人员历经近三个月完成集成测试，并对巴方人员进行了培训和指导演示，系统于近期通过巴方的正式试验任务。该系统在功能、成像质量以及作用距离和跟踪精度上均达到或超过技术协议要求，得到了巴方高度赞誉，也引起了巴基斯坦相关部门的高度关注。

张雪松强调，相关技术转让并没有国际条约的限制。

中巴近年来技术合作不断取得进展。据巴基斯坦军方3月5日公布的消息，巴基斯坦海军在近期举行的大规模海上演习中，分别发射了中国C-802反舰导弹的空基型和海基型。

据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）3月中旬发布的最新报告，在2013年到2017年期间，美国对巴基斯坦的武器出口减少了76%，而中国成为巴基斯坦最大的军备供应国，提供了其35%的装备。

责任编辑：张玉