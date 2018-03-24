楼继伟谈改革开放40年 总结出6方面经验

原标题：楼继伟谈改革开放经验：坚持市场导向，重视对契约的保护

楼继伟。人民政协报·人民政协网 资料图

3月24日，中国发展高层论坛2018年会在北京举行，在主题为“中国改革开放四十年”的分组会上，全国社保基金理事会理事长楼继伟回顾了中国改革开放40年，并总结出了6个方面的经验：

第一，坚持市场导向，重视价格改革和对契约的保护。

第二，以开放促改革，实施有顺序的开放。中国以开放的姿态，开放的步伐在加快。

第三，选择了正确的改革顺序，从农村突破，拓展到轻工业，再到各个行业，市场逐步繁荣丰富，极大改善了人民的生活。

第四，调动了地方的积极性，形成地方政府竞争格局，这种做法有利有弊。在开放的早中期形成了利大于弊的发展驱动格局。

第五，政府与市场的关系处理得好。重视政府管理市场向市场经济职能的转化，特别是1994年的配套改革。

第六，1988年严重通胀后，带来回归管制的倾向，1992年等小平南方谈话及时遏制了这个趋势。

楼继伟还分析了中国和苏联的转型出现截然相反结果的原因。他认为，首先是两国面临的条件不同。中国不是完全的苏联式的计划经济。中国在1956年初就确定了中国计划经济的改良，集权和分权结合，沿海和内地的关系等。因此，中国的体制不至于过度僵化。

第二，中国改革不受既得利益影响，改革使所有人受益，达到了帕累托改进。苏联却处处受阻，难以突破，是对既得利益集团的妥协。

第三，中国在“文革”后要重建经济体系。在当时的条件下，计划经济是行不通的，对苏联式经济要调整的共识也达成，改革的任务是要进行重构。

第四，经过斯大林时期的整肃，中国和资本主义尾巴没有完全隔断过。

第五，邓小平的思想非常重要，认准市场不是计划经济和市场经济的本质区别，苏联缺乏像邓小平这样的政治担当和远见。

第六，中共不僵化，保持开放的心态。

责任编辑：张玉