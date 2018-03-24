上海首条无人驾驶APM轨交线通过试运营专家评审

原标题：上海首条APM轨交线通过试运营专家评审

新华社上海3月24日电（记者有之炘）上海申通地铁集团23日宣布，经过两年多的建设，上海首条无人驾驶APM（乘客自动运输系统）浦江线于近日通过了试运营专家评审，有望3月底试运营，以服务好周边乘客“最后一公里”出行。

浦江线采用全自动胶轮路轨APM无人驾驶系统，是上海地铁网络首次纳入这一制式城市轨道交通系统。浦江线与上海地铁8号线终点站形成支线换乘方式，发挥“收集、接驳、补充、联络、延伸”等公共交通网络的补充功能，具有建设周期短、环境友好等特点。

浦江线全长约6.7公里，全线共设6座车站，均为高架站。浦江线充分发挥了胶轮路轨系统灵活选线的特点，通过近距离多点设站，车站靠近居住区，方便居民。

浦江线列车采用轻量化车体、再生制动及智能电力管理系统，最大限度地降低了能量消耗。在安全性方面，列车配备了高可靠性的“防爆钢圈轮胎”。

据介绍，APM系统在世界范围内被广泛应用，最大特点在于全自动运营。国外如法国雷恩APM地铁线、新加坡盛港线、阿联酋迪拜机场线等，国内的北京机场联络线和广州珠江新城APM也均采用该制式运营。

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