红通人员陈富锦涉嫌挪用公款被公诉 曾潜逃美21年

原标题：“红通”人员陈富锦因涉嫌挪用公款被公诉，曾潜逃美国21年

2017年9月7日，陈富锦乘坐航班从美国纽约回到上海自首。 图为陈富锦在逮捕证上签字。 闵行区检察院供图

2018年3月24日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市闵行区人民检察院获悉，2018年3月23日，该院以涉嫌挪用公款罪对被告人陈富锦提起公诉。

陈富锦，原系交通银行上海分行闵行支行行长（正处级）。1996年3月13日，陈富锦携妻持用假护照办理的签证逃往美国。之后，国际刑警组织向犯罪嫌疑人陈富锦发出“国际红色通缉令”。

2017年9月7日，潜逃美国21年的陈富锦回国自首。

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