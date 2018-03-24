河北秦皇岛市长定小目标:3年内旅游人次翻倍破1亿

原标题：秦皇岛市长定了个“小目标” ：3年内旅游人次翻倍突破一亿

从北京出发，沿着京哈高速一路向东，驱车行驶不到3小时便可抵达河北省唯一零距离滨海城市——秦皇岛。

南邻渤海、北依燕山、东接辽宁、西近京津，素有“京津后花园”之称的这座城市，因其丰富的旅游资源而备受关注。今年两会期间，全国人大代表、秦皇岛市市长张瑞书在做客央广《谁不说咱家乡好》栏目时，对今年政府工作报告中提出的“创建全域旅游示范区，降低国有景区门票价格”，谈了自己的理解。“对于旅游城市来讲，面对个别景区存在的价格欺诈等行为，一定要先从自身的管理体制、市场秩序等方面找原因。”

作为河北省各设区市中唯一服务业占比过半的城市，张瑞书介绍，去年秦皇岛旅游人次超过5200万，如果按照每年20%的增速，今年预计超过将6000万人次，未来3年内或突破一亿人次。

全国人大代表、秦皇岛市市长张瑞书接受央广记者采访 央广网记者韩靖/摄

历史要传承 文物更要保护

“万里长城犹如一条巨龙，‘龙头’入海处，就是被称为‘天下第一关’的山海关。”讲到这座城市的文化传承，他滔滔不绝地向记者介绍起来，明朝初年朱元璋派大将徐达镇守边关，开始修建明长城，经过数百年的修筑和维护，秦皇岛境内留下了223公里的明长城纵贯南北，其中最著名的老龙头便是中国唯一的海上长城的东部起点。

山海关老龙头

2014年11月，张瑞书到秦皇岛任职，但在此前他也曾多次到过秦皇岛，这里藏着古典底蕴的一砖一瓦、一楼一阁，都让他对这座城市的印象颇深。

1898年，秦皇岛开埠建港，北戴河被辟为中外人士避暑地。“最多时秦皇岛境内留下的欧美风情老别墅达700多栋，后因时代的变迁，目前还存留160多栋。”他谈到，由此看出，秦皇岛早与休疗健康之地紧密相关。

自上世纪50年代起，北戴河便成为党和国家领导人以及我国各条战线英模人物的休疗之地。“大雨落幽燕，白浪滔天，秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见，知向谁边？”据张瑞书介绍，1954年毛主席还在秦皇岛著名景点鸽子窝公园写下了脍炙人口的鸿篇巨著《浪淘沙北戴河》。“所以秦皇岛是一个文化厚重、非常有故事的城市。”

今年是改革开放40周年，而秦皇岛市在过去的几十年间，也得益于改革开放的成果，对文物“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的理念逐步加深，划定了长城保护范围和建设控制地带。据张瑞书介绍，目前，秦皇岛已竖立长城保护标志79处，建立长城记录档案6处，长城保护管理机构9个。

旅游要发展 但不要污染

一直以来，除了历史名城所带来的文化积淀，秦皇岛也因其优美的生态环境，成为国内外游客最受欢迎的旅游目的地之一。

“要想身体好，请来秦皇岛。”在张瑞书看来，这不仅仅是一句口号，已经逐步转化为秦皇岛旅游业的核 心竞争力。而谈及此话的底气，源于过去5年来秦皇岛发生的变化：成功摘得全国文明城市桂冠，森林覆盖率超过50%，每年有400余种鸟类在此迁徙，近岸海域水质功能区达标率100%，成为京津冀区域空气质量最好的地区之一……

“人在车中坐，车在画中行。”不少当地人告诉记者，每到暑假或黄金周，秦皇岛的街头巷尾和海边的游客数量，便会呈井喷式增长。而每年到此游玩的游客中，京津两地占比很高，还有不少外地人选择在此购房置业。

每到三月，大群候鸟在此迁徙过境

张瑞书还向记者亮出了去年秦皇岛旅游业的成绩单：旅游总收入658.29亿，同比增长32.9%，接待国内外游客5254.15万人次。“今年政府工作报告中提到，要创建全域旅游示范区，这也正是秦皇岛正在努力的目标。”但目前秦皇岛市旅游淡旺季分野十分明显，张瑞书坦言，这是秦皇岛亟待破解的问题之一，也是当下正在着力推进的重点工作。

“比如，我们正在着眼建设一流国际旅游城市，围绕创建国家全域旅游示范区，以承办省第二届园博会为平台，积极引进战略投资者，建设一批中高端旅游项目，在巩固提升滨海度假游、关城文化游、生态休闲游等传统旅游业态基础上，进一步打开山海旅游景观走廊，推动旅游‘下海、上山、入村’，由沿海一线向全市域延伸，由一季向四季延伸，满足游客愈加多元化的需求。”不仅如此，张瑞书还告诉记者，秦皇岛市目前正在形成全域全季全业态旅游新模式，助推新时代旅游业的转型升级。

得天独厚的自然优势，成就了秦皇岛在国内旅游市场的一席之地。“但旅游业要发展，绝对不要污染”，在采访中，张瑞书一再强调这句话。就像硬币有两面，他表示，如果不对沿海生态环境进行治理，反而会对旅游业发展起到相反作用。

近年来，河北省不断强化海洋生态空间保护，划定海洋生态红线，先后投入资金20多亿元，重点开展了北戴河近岸海域及相邻地区海域环境综合整治、秦皇岛“蓝色海湾”整治行动。今年秦皇岛市将全面落实湾长制，强化北戴河近岸海域治理，确保海岸沙滩秩序明显好转，海水浴场水质达到一类标准比例稳定提高。

今年的政府工作报告中强调，要“建设天蓝、地绿、水清的美丽中国”，张瑞书表示，到2020年秦皇岛大气质量要达到国际标准，即pm2.5的浓度小于35微克，还要实现森林覆盖率超过60%……

发展要协调 配套更要跟上

“如今乘坐高铁从北京前往秦皇岛需花费近3小时，且仍需经由天津。但目前，京唐秦城际铁路正在加快建设，未来两地1小时直达将有望实现。另外，京秦的第二高速，也正在加快推进。”

张瑞书表示，未来几年内，秦皇岛市与京津冀多个城市之间的联络会越来越密集，交通也会越来越方便。

但这几年，外界一直有一种声音认为，从地理位置上看，秦皇岛在京津冀协同发展中并非是最有利的城市，张瑞书向央广网记者分析，借助其优越的自然条件，秦皇岛将在京津冀协同发展中大有作为。

“比如，依托我国北方布局的唯一国家级健康产业示范区——北戴河生命健康产业创新示范区，秦皇岛把发展康养产业作为推进供给侧结构性改革的重要切入点，改革创新、先行先试，积极引进战略投资者和高端技术人才，深度融入京津冀协同发展，在医疗新技术、新药品、新器械审批准入和健康产业对外开放等方面重点突破，着力构建‘医药养健游’五位一体的大健康产业集群，努力建成我国高端医疗服务聚集区、京津冀生物技术创新转化基地、国际健康旅游目的地。”

张瑞书坦言，在该示范区发展过程当中，很多方面仍需细化、短板也要补齐。“比如，外地患者来到这里无论是休养还是看病，医保报销问题如何解决，新的医疗技术如何应用，新器械审批准入制度如何细化，等等。”张瑞书说，这都是未来秦皇岛市需要落实的方向。目前，秦皇岛也已被纳入全国养老服务业综合改革试点。

此外，秦皇岛市人才密度居河北省前列，张瑞书介绍，如今秦皇岛的创新创业氛围浓厚，这里有13所大专院校，在校大学生15万。“近些年，秦皇岛市借助京津冀协同发展的重大战略机遇，加强与首都各大高校和科研院所的合作，如今清华大学、北京大学等均在秦皇岛建立了研究机构，中科院有11个所在秦皇岛建立了研发基地。”

面对眼下各城市之间正在开展的“人才争夺战”，秦皇岛市也出台了一系列的政策措施。比如，实施人才安居工程，为各类人才提供安居服务，全日制大学本科生及其他各类实用型高技能人才，安居面积标准60平方米左右，硕士、博士安居面积标准分别达到90平方米左右、100平方米左右。

张瑞书说，秦皇岛是一座自然生态美、人文内涵深、创新动力足、开放活力强的城市，借助京津冀协同发展战略和“一带一路”倡议，秦皇岛的未来将充满无限可能，希望越来越多的人才来到秦皇岛安居、创业。

来源：秦皇岛发布

责任编辑：张玉