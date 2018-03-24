美总统签个法案就阻碍中国统一？少将:永远不可能

原标题：金一南少将：美国总统签署一个法案，就阻碍中国的统一？永远无此可能！

导读：

近日，美国接连对中国“出手”。

当地时间3月16日，美方签署“与台湾交往法案”。

随后，包括中国外交部、国防部、国台办等在内的几大机构，接连就此发声和亮剑，表示强烈不满和坚决反对。

当地时间3月22日，特朗普又签署了备忘录，依据“301调查”结果，将对中国商品大规模征收关税，涉及商品规模可达600亿美元。

随即，我国商务部回应，将对美进口部分产品加征关税，以平衡美方232措施对我国造成的利益损失。

特朗普政府一系列的举动到底意欲何为？中美关系又将走向何处？

国防部发言人吴谦就美“与台湾交往法案”发表谈话

问：关于“与台湾交往法案”，此前先由美国会众议院和参议院先后“全票无异议”通过后送交国会，10天之后，只要总统特朗普不动用否决权，即使特朗普不签署，法案也会自动生效，那么一南教授，为何特朗普还是选择在最后时刻签署通过这份法案？他怎么想的？

金一南：对，特朗普3月16日签署的“与台湾交往法案”，我们首先不能小看它，你看特朗普犹豫了很长时间，为什么？特朗普这样一个我行我素、天马行空的人，想干什么就干什么，他知道这个事关重大，所以他犹豫了很长时间，犹豫到3月16日签署了，他要表示他与参议院、众议院站在一起，与美国国会议员们站在一起。因为美国马上面临着今年下半年的中期选举，共和党、民主党都在国会中，共和党在参议院、众议院中都拥有多数，如果这个中期选举失败了，特朗普所代表的共和党在参议院、众议院中居于少数，他居于很被动的地位，他的很多施政很难实行。

所以与其说他签了这个，很大一个层面他要讨好参议院、众议院，所以他签署了。当然另外一个层面，对中国在经济施压的时候，他也非常想借助另外一个抓手，比如台湾问题，他要敲打中国一下，起码要敲诈中国一下，配合他所谓要求中国降低对美国的贸易盈余，他要求降低1000亿这样的压力，这是个非常重要的东西。

美国总统特朗普（资料图）

问：确实，特朗普上台以后，多次试图在中美关系问题上打所谓的“台湾牌”。在2018年《国防授权法案》和美国最新版《国家安全战略报告》中，台湾议题都被纳入其中。继1979年所谓“与台湾关系法”外，这次的“与台湾交往法”是不是又一个大幅度提升美台实质关系的法律性文件？

金一南：对。我们一定要引起高度的重视，他这个“与台湾交往法案”，有人翻译成去台湾旅游法，他用了travel，travel可以说是旅游，但是它主要是交往，放开了交往的层级，尤其是国会、参议院、众议院两院通过的由总统签署的法案，这实际上是什么？

报道《中美建交公报》的《人民日报》号外（资料图）

自1979年以后，通过“与台湾关系法”以来最严重的立法升级，这是个很严重的事态，绝不是一个小伎俩，他有小伎俩的成分，但是从立法的角度来说这是一个严重的事态，最为严重的立法升级。我们讲中美关系，反复讲三个公报，就是1972年的《上海公报》，1978年的《中美建交公报》，和1982年的《八·一七》公报，就是限制美国对台售武的公报，我们讲中美关系建立在三个公报的基础之上，但是很多美国人不这么看，他认为三个公报是政府与政府之间签的，并不具有法律约束力，它不是国会通过的，所以没有立法，是政府之间的、领导人之间的公报，所以他就强调他的1979年“与台湾关系法”，这是国会通过的，正式立法，有立法编号、立法法案的。

所以在这一点里面，我们一定不能轻视特朗普签署的“与台湾交往法”对两岸关系所产生的严重冲击，因为它是个立法，它不单是个联合声明的问题，不是一个政府意向的问题，它是国会、参议院、众议院通过的立法，这个立法是1979年以来我们讲最严重的立法升级，它直接掏空了中美建立在三个联合公报之上的政治基础，中美建立在三个联合公报之上的基础关键就是“一个中国”原则，美国现在表面上讲一个中国，我承认，我没有改变，但是实际上美台高官可以互相来往，可以访问，实际上他从具体上开始掏空中美之间建立在三个联合公报之上的政治基础。

问：所以您认为这部法案最需要我们警惕的地方就是它在重构、颠覆中美三个公报所规范的一个中国原则？

金一南：对。他关键是美国进一步在支持中国长久分裂方面有法可依，我有“与台湾关系法”，“与台湾交往法”，国会通过的法案，这两个法案就决定了美国要保持中国的分裂状态，所以对这点来看，我们对“与台湾交往法”绝对不能轻看了，不要以为该条款对行政部门、对美国国务院没有法律约束力我们就轻看它了，就好像觉得通过不就是个旅行法吗，不就是交往法，有什么了不起呢？

你要是这种心理就错了，这个法案是美国进一步达到支持中国长久分裂的法律依据，他获得这样的法律依据，这是个非常严重的升级。我们必须引起高度的重视，美国在蓄意的、恶意的向中国挑衅，而且用最敏感的事件台湾事件，所以这点要引起我们高度的警惕，绝对不能掉以轻心。

问：虽然这个法案看似没有法律约束力，但实际上已经对我国主权、国家统一以及安全利益构成了严重的侵害。

金一南：对。

3月20日，第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂举行闭幕会。新华社

问：在刚刚结束的第十三届全国人大一次会议闭幕会上，习主席指出，一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的。中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动！中国人民和中华民族有一个共同信念，这就是：我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！那么一南教授，除了重视“与台湾交往法案”外，我们要怎么对付美国的这种行径？

金一南：第一，首先我们要选择适当方式进行反制。第二，我们不必过于觉得好像天塌下来了，好像两岸除了一战就没有别的途径了，好像中美就只有彻底翻脸。就是按照毛泽东讲的，战役战术上高度重视，战略上我们可以藐视它。从战略层面上看，这是中国在迅速崛起的过程中美国一个强烈阻挠的行动案例，他企图用经贸关系，现在又利用“与台湾关系法”阻碍中国的崛起。

中国的崛起能因为美国一个参议院、众议院通过一个法案，美国总统签署个法案就阻挠中国的崛起？这叫异想天开，根本不可能！就在人大会议结束的时候，习主席的那句话，就是维护国家主权和领土完整，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是中华民族根本利益所在，特别是他最后一句话，我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能，也绝对不可能从中国分割出去。第一绝对不能，第二绝对不可能，所以为什么在两会整个过程中，这段话报以了最热烈的、持续时间最长的掌声，我觉得代表了全体中国人民的意志。

美国国会（资料图）

美国国会通过“与台湾交往法案”对中美关系造成了严重的伤害，大幅度的后退，但就凭你就能阻碍中国崛起？我觉得你太小看我们了！你把中国的崛起以为好像是看美国的脸色，美国脸色好了我们崛起了，美国脸色不好了我们不崛起了，不可能的！

中国人有自己整个的安排，当然在这点里面，到底惩罚谁，怎么惩罚，我觉得那是另一步问题，在这一步我们首先高度重视，另外我们有这样的充分自信，你国会通过一个法案，总统签署一个法案，就阻碍中国的统一？永远无此可能！就这句话，13亿中国人民的集体意志没有任何力量可以阻挡。

问：所以美国出台这种法案，就是想故意的制造中国内部的混乱？

金一南：对，当然制造混乱他也是手段，目的是什么呢？目的就是阻碍中国的崛起，这是他最根本的目的。

问：嗯，面对繁荣发展的中国，美国部分人心理不是滋味，还是抱着霸权心态，企图“制衡”中国。这种冷战思维曾经拖垮了对手苏联，如今用同样的方法来对付中国，这还管用吗？

金一南：今天既不是世界大战的年代，也不是冷战的年代，这是一个全球化的年代，你查查美国历史上有过这样的对手吗？深度经济交往，中美之间的贸易量将近6000亿美元，有过这样的吗？当年美国和日本，二战的时候贸易量有多少？非常小。美国和苏联冷战的时候，贸易量有多少？非常小。

今天美国对付的是全世界第二大经济体，而且这个经济体和美国深度交往，在这种情况之下，美国的一帮冷战斗士已经认定了，中国是未来的主要竞争对手，想跟中国干下去，但是他们今天也没有拿出有效的方略来，当美国以中国为主要对手的时候，美国与中国正进行大量的主要的经济交往。怎么办？没法切割，它面临的是前所未有的窘态，他们也只能摸着石头过河，也只能是这样。

问：所以一南教授，这些是不是已经折射出了新的问题，随着中国的崛起，美国看你跟以前的眼光是不一样了，所以他对待你的方法跟以前也不一样。

金一南：对。

2017年1月，辽宁舰编队在南海训练（资料图）

问：中美关系的意义已经超越了双边范畴，这种既合作又对抗且利益共存的中美关系是否就是新时代中美关系的常态？

金一南：我们现在定位的就是中美新型大国关系，双赢的、互赢的，竞争互赢这样的定位，但是美国想定位你是我的战略对手，我只是单赢，你不能赢，这样的定位，中国已经不是合作伙伴，而是竞争对手了。

我们也必须做出适当调整，给中美新型伙伴、新型大国关系补充一些新的说法，新的资料。就是我们绝不单单的是，我一厢情愿想跟你好，你想一厢情愿跟我对抗，我还继续跟你好，我觉得不是这样的，我们要做出适当的调整，我们调整不是我们单方面调整，是我们根据你的调整我们不得不做出的调整。

当对方侵犯我主权的时候，比如美军的舰队直接进入台湾海峡的时候，在台湾靠泊的时候，我还说合作是主流，那不合适的，小平同志讲主权问题不容讨论、不容谈判。

主权问题不容讨论、不容谈判

责任编辑：张玉