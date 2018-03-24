伦敦金融城市长访华:伦敦要做一带一路在西方枢纽

原标题：伦敦金融城市长访华：伦敦要做“一带一路”在西方天然枢纽

“如果你想收获一片森林，最佳的种树时机是20年前，次佳的时间就是现在。”伦敦金融城市长鲍满诚（Charles Bowman）勋爵23日访问上海时，用这句中国谚语形容此行的目的。

“作为伦敦金融城的市长和英国金融及专业服务业特别大使，我此行是为了在中英两国几十年的对话和接触基础上，播下未来经济合作的种子，促进英中两国的贸易和投资在‘黄金时代’进行更加密切的合作。”鲍满诚说，“其中一个重点就是促进伦敦作为‘一带一路’在西方天然枢纽的作用，让金融城里的企业做出更大的贡献。”

伦敦金融城市长在上海参加相关活动。英国伦敦金融城供图

鲍满诚此次带领了一支由伦敦金融城银行、保险、会计和法律等行业的高层人士组成的商务访问团，对香港、深圳、上海和北京四座中国城市进行为期9天的访问。其间，访问团计划与中国政府高层和商界领袖会面，而与“一带一路”倡议相关的合作将是重点内容之一。

英国首相特雷莎·梅今年早些时候对中国进行了上任后的首次访问，在英国“脱欧”的背景下，加强两国经贸投资是她访问的重点议题之一。而对于“一带一路”倡议，特雷莎曾表示，中国和英国是天然的合作伙伴关系，中国可以很好利用英国的金融城优势，来共同推进“一带一路”倡议。

“在英国，我们听到无数有关‘一带一路’倡议可能如何改变世界的讨论。英国企业面临的一个问题是：如何充分利用这一独特机遇来促进我们的经济？”鲍满诚说道，“我带领的商务代表团，全都是来自于我们擅长的领域，能够支持基础设施融资、咨询、绿色金融、法治和外汇等多个领域的倡议。”

在来华前，英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯表示，鲍满诚率领的代表团将在访华期间与中国的银行和建筑公司会面，讨论英国如何与中国进行更好的合作。

普华永道中国业务部主席汤姆·特鲁布里奇说，“在未来的三十年，（‘一带一路’倡议）仅基础设施项目的投资就已估计将达25万亿美元，而这些相关领域的技能对于‘一带一路’倡议能否取得成功至关重要。”

在来华访问前，鲍满诚在英国媒体撰文称：自改革开放以来，中国经济迅速增长，成就了今日世界所知的中国。而这个进程还在继续，并且可能还会加速。两周前，在刚刚结束的“两会”上，中国政府表示今年将“大幅放宽”对外国投资者的市场准入，如果得到落实，这对在华英企和那些想要进入中国市场的企业来说，将是变局性的。

据了解，鲍满诚随后将前往北京。作为访华的最后一站，他将在以雄安新区为主题的论坛上发表讲话并会见中国政府和商界领袖。

责任编辑：张玉