中国中车总经理孙永才:中美贸易战对中车没有影响

原标题：中国中车总经理孙永才：中美贸易战对中车不造成影响

3月24日，在中国发展高层论坛2018年会上，中国中车集团公司总经理、股份公司总裁孙永才对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，中美贸易战不会对中车的美国市场造成太大影响。

中国中车总经理孙永才。东方IC 资料

近年，中国中车连续中标波士顿、洛杉矶等美国多个城市的地铁车辆订单。孙永才称，中车目前在美国有两个制造基地，也雇佣了一些当地员工，特朗普也不会希望这些员工失业。“当前的中美贸易战对中车不会有太大影响。”他说。

他还对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，向美国出口方面应该也不会受影响，据中车目前得到的消息，轨道交通应该不在此次加征关税范围内。“受不受影响，关键看你的产品在世界上达到什么水平，任何国家都会选择最能满足要求、最适合的产品。”

北京时间3月23日，特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录，宣布将有可能对从中国进口的600亿美元产品加征关税，并限制中国企业对美投资并购。根据白宫新闻稿，美国将对航空航天、信息通信技术、机械等产品加收25%的关税。

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责任编辑：张玉