工行董事长:应重视居民储蓄率下降过快引发的风险

原标题：工行董事长易会满：应高度重视居民储蓄率下降过快引发的风险

3月24日，中国工商银行董事长易会满在“中国发展高层论坛2018年会”上表示，我们应该高度重视居民储蓄率问题，防止居民储蓄率过快下降引发的经济金融风险及连锁效应。

易会满指出，从2010年开始，中国居民储蓄开始出现持续下降。从增速角度看，中国储蓄从2010年的16%下降到了2017年的7.7%，同期，居民储蓄占家庭可支配收入的占比则从25.4%下降了近一半至12.7%。理财、信托、互联网理财等都分流了存款。

值得注意的是，易会满指出，中国家庭资产配置房地产的比例大大超过存款，2016年、2017年居民贷款增量连续超过居民存款增量，中国居民由资金的供给方转变为资金的需求方。

易会满说，虽然从宏观来看，家庭储蓄下降有一定必然性，但是从中国国情来看，应该高度关注居民储蓄的问题以及下降过快引发的经济金融风险。首先，居民储蓄率过快下滑，不利于经济转向高质量发展。其次，会降低金融资源配置效率，抬高实体经济整体融资成本。再次，会加大流动性风险，影响货币政策传导。

中国工商银行董事长易会满。资料图

以下为演讲实录：

大家早上好。关于金融风险，我去年在这个地方说过过度金融化的问题，也讲了金融业要如何缩减资产负债表。现在我讲讲如何从储蓄的角度来看如何提升金融资源配置的效率，防控金融风险。长期以来，我国一直是全球储蓄最高的国家之一，其中居民储蓄是我国储蓄的主要来源，但从2010年我国居民储蓄持续下降，成为我国储蓄下降的主要因素。从增速的角度看，这些年下降的幅度比较大，从2010年的16%下降到2017年的7.7%。从居民储蓄在家庭可支配收入的占比来看，下降的趋势更明显，从25.4%下降至12.7%，下降了近一半，与此同时，还伴随着家庭杠杆率的快速上升。2013年至2017年，家庭债务占GDP的比重从33%上升至49%。

改革开放以来我国经济增长带动居民收入不断增长，近年来居民储蓄的不断下滑和家庭资产结构的变化是多种因素共同作用的结果。除了人口老龄化、消费观念转变、社会保障体系不断完善，为家庭投资提供了更多选择，2013年以来银行理财信托私募合计增长超过两倍，家庭存款成为唯一下降的资产。金融科技背景下，互联网理财加速了存款的分流。这几年互联网理财和金融创新增强了金融服务的便利性，几年间就形成了气候。以互联网理财和个别基金为例，2013年以来实现爆发时增长，2017年已达到6.74万亿，单年增加2.5万亿，而存款增加4.6万亿，分流效应明显。

房地产吸引大量资金流入。家庭资产配置房地产的比例大大超过存款，2016年、2017年居民贷款增量连续超过居民存款增量，由资金的供给方转变为资金的需求方。

从宏观来看，家庭储蓄下降有一定必然性，但是从我国的国情来看，应该高度关注居民储蓄的问题以及下降过快引发的经济金融风险。首先，居民储蓄下降过快，不利于经济转向高质量发展，改革开放40年，高储蓄率是支持经济发展的重要基石，下降过快就难以支撑银行信贷对全社会投资的持续快速发展。当前稳增长、调结构需要大量资金配套，现阶段的社会转型发展需要维持比较稳定的储蓄率，是支持实体经济的客观需要。同时在我国整体负债水平上升的情况下，较高的居民储蓄率也能提供缓冲空间，如果下行过快会带来，势必会带来债务偿还的负担增加，金融系统也会更脆弱；其次会降低金融资源的配置效率，抬高实体经济整体融资成本。我国还是以间接融资为主的融资环境，银行的资金供给的主要来源，发挥核心中介作用，存款分流后，拉长了资金链条，形成资金空转，不仅会造成金融资源配置的碎片化和低效化，而且提高了实体经济融资成本，这些资金的成本高于银行资金的成本，多出来的成本势必会转嫁到实体经济上，会抬高整个社会的融资占比。也会加大流动性风险，影响政策传导。一般大型银行，储蓄存款占到负债端一半左右，如果未来储蓄存款面临风险，影响整个负债端，会放大货币市场的整个波动，影响整个市场的流动性和货币政策的传导性。

居民储蓄下降过快会造成的可能影响可从多维度未雨绸缪，关键是要正本清源，规范有序。第一，回归资管业务带动理财；第二，要规范互联网行为下的各种金融行为规范，货币基金有些有投资和支付双重功能，有的搞无牌经营，高杠杆高收益高风险，建议政府进一步正本清源，规范货币基金的边界，引导规范理性发展，发挥商业银行在金融资源配置中的基本作用。加快推进银行资产证券化，应对储蓄存款下降带来的负债端变化，是推动社会融资发展的应有之意。最后，要在服务实体经济、防控金融风险、深化改革创新上不懈努力，展现新气象。（根据录音整理，未经演讲者审阅）

责任编辑：张玉