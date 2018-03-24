刘爱力辞中国铁塔董事长已履新中电信 佟吉禄接棒

原标题：中国铁塔双帅：刘爱力辞任董事长已履新中电信，佟吉禄接棒
3月24日，中国铁塔发布公告称，因工作调整，刘爱力辞任中国铁塔股份有限公司董事长及董事职务，中国铁塔总经理佟吉禄出任董事长一职。
3月21日，中国铁塔第一届董事会第17次会议召开，选举佟吉禄为董事长。
刘爱力辞任中国铁塔董事长在意料之中。去年9月，中国电信宣布刘爱力出任中国电信董事、总经理、党组副书记。转任中国电信总经理的同时，中组部免去其中国移动通信集团公司党组副书记、副总裁职务。
中国铁塔原本由中国电信、中移动和中国联通三大电信运营商合资设立。刘爱力原本在中国铁塔中出任大股东中国移动的代表。刘爱力去职中移动后，其身份已经不适合继续担任中国铁塔董事长。此外，由于中国铁塔董事会中早有中国电信所派人员，其也辞掉了董事职务。
佟吉禄接任董事长也在意料之中。据了解，佟吉禄从中国铁塔2014年成立之初便担任总经理一职，在他及整个中国铁塔团队的努力下，中国铁塔在4G建设，共建共享，拓展铁塔资源及应用上做出了卓有成效的贡献。
公开数据显示：三年来，中国铁塔共建共享成效远超预期，铁塔共享率由14.3%增至43%，新建铁塔共享率更是提升至70.4%，相当于少建铁塔60.3万个，相当于节省行业投资1073亿元，减少土地占用2.77万亩。
中国铁塔正在推进上市，有望今年内完成。
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