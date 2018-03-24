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国民党台北市长初选开打 张显耀抛出政见主轴(图)

国民党台北市长初选开打 张显耀抛出政见主轴(图)
2018年03月24日 15:05 中国网
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　　原标题：国民党台北市长初选开打 张显耀抛重塑台北中心新轴线

国民党台北市长初选开打，张显耀抛重塑台北中心新轴线。（图片来源：台湾《联合报》）国民党台北市长初选开打，张显耀抛重塑台北中心新轴线。（图片来源：台湾《联合报》）

　　中国台湾网3月24日讯　据台湾《联合报》报道，国民党台北市长初选开打，前陆委会主委张显耀抛出“翻转台北市政、对接两岸经济”政见主轴。他许诺当选市长将重构“台北中心新轴线”，把敦化南北路打造为台北香榭大道，松山机场未来在桃园机场第三航厦完工后，也要废除改建为台北新都心。近日他还将邀办记者会，以VR（虚拟实境）形式让外界抢先体验未来台北。

　　张显耀表示，国际上任何大都市都有一个发展中心轴线，象是巴黎的香榭大道、纽约的第五大道、北京的长安大街，以及东京的新宿大街等，但台北市因为区块式由西向东渐进发展，分散凌乱，没办法展现现代化国际城市面貌。

　　张显耀认为，全长约5公里的敦化南北路是台北市地理中轴线，是台北市目前规划最舒适完整的街道，往北又连结台北市重要门户之一、腹地广大的松山机场，有潜力成为“台北中心新轴线”，带动台北市城市翻转与商业经济升级，提高国际能见度。（中国台湾网 高旭）

　　来源：中国台湾网

责任编辑：张玉

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