国民党台北市长初选开打 张显耀抛出政见主轴(图)

原标题：国民党台北市长初选开打 张显耀抛重塑台北中心新轴线
国民党台北市长初选开打，张显耀抛重塑台北中心新轴线。（图片来源：台湾《联合报》）
中国台湾网3月24日讯 据台湾《联合报》报道，国民党台北市长初选开打，前陆委会主委张显耀抛出“翻转台北市政、对接两岸经济”政见主轴。他许诺当选市长将重构“台北中心新轴线”，把敦化南北路打造为台北香榭大道，松山机场未来在桃园机场第三航厦完工后，也要废除改建为台北新都心。近日他还将邀办记者会，以VR（虚拟实境）形式让外界抢先体验未来台北。
张显耀表示，国际上任何大都市都有一个发展中心轴线，象是巴黎的香榭大道、纽约的第五大道、北京的长安大街，以及东京的新宿大街等，但台北市因为区块式由西向东渐进发展，分散凌乱，没办法展现现代化国际城市面貌。
张显耀认为，全长约5公里的敦化南北路是台北市地理中轴线，是台北市目前规划最舒适完整的街道，往北又连结台北市重要门户之一、腹地广大的松山机场，有潜力成为“台北中心新轴线”，带动台北市城市翻转与商业经济升级，提高国际能见度。（中国台湾网 高旭）
来源：中国台湾网
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普挑起对华贸易战 美网友:害我们
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 薛之谦惊患喉炎 针筒注射喉咙吓坏粉丝
- 【 科技 】 广电禁抓改编视听节目 B站抖音受影响
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有