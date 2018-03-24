我国启动重大疑难病中西医临床协作试点 涉糖尿病

原标题：我国启动重大疑难疾病中西医临床协作试点

新华社北京3月24日电（记者田晓航、王宾）国家中医药管理局等三部门近日联合发出通知提出，自2018年1月起实施周期为3年的重大疑难疾病中西医临床协作试点工作，58个项目入选为试点项目，涉及糖尿病及并发症、肝癌、脑梗死等30余种疾病。

通知说，试点工作以提高重大疑难疾病临床疗效为目的，中西医双方通过整合资源、优势互补、协同攻关，探索中西医结合防治疾病的新思路、新方法和新模式。

随通知印发的《重大疑难疾病中西医临床协作试点项目实施办法》提出，在协作机制建立上，建立中西医人员紧密协作的会诊、联合门诊、联合查房、联合病例讨论、学术联合、高层次中西医人才交叉培养等协作模式及医疗制度，为患者提供从预防、治疗到康复一体化的中西医协作综合诊疗服务。

在协作重点内容上，上述办法提出，从临床入手，针对协作病种发生、发展过程中的某一阶段、关键环节，开展中西医协作联合攻关，挖掘整理中医药治疗经验和特色疗法，提炼临床经验，对诊疗方案的临床实施进行动态管理，强化对临床病例资料的分析、总结与评估，建立中西医结合疗效评价标准，形成独具特色的中西医结合诊疗方案或专家共识。

责任编辑：桂强