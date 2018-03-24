上海户籍逝者海葬补贴4600元 平均等待时间为半年

原标题：受天气影响上海每年仅三个月可海葬，平均等待时间为半年左右

再过不到一个月，上海市民周先生便将前往吴淞口，并随船将已逝父亲的骨灰撒入大海。

“为了遵从父亲的遗愿为他实行海葬，我们已经等待了半年多。”周先生告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者，他的父亲于2017年夏天去世，亲人希望能在冬至前后为其海葬，但受天气影响，冬季并没有海葬，于是便预约了今年4月份的海葬时间。“父亲生前就很喜欢大海，希望我们能将他的骨灰撒入大海。”他说。

3月24日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海滨海古园举行的“2018年上海市海葬公祭典礼”上获悉，截至2017年底，上海已有4万余具逝者骨灰撒入大海，上海户籍逝者海葬补贴标准今年提高至4600元。

不过，随着参加海葬人数的逐步增加，当前海葬组织运营的一些问题也逐步显现。比如：航行安全压力逐步增大；受天气影响，船次运能与群众需求矛盾日益突出等问题，海葬者家属的平均等待时间仍需半年左右。

上海户籍逝者海葬补贴标准提高至4600元

3月24日，以“魂归大海 生命恒远”为主题的2018年上海市海葬公祭典礼在上海滨海古园举行，活动由上海市殡葬管理处、上海市殡葬服务中心、上海市殡葬行业协会主办，上海飞思海葬服务部和上海滨海古园承办。众多海葬者家属及关心海葬的市民齐聚滨海古园，共同缅怀撒海先人。

“我母亲于2003年去世后就实行海葬了，我们已连续11年来参加海葬公祭日活动了。”来自上海徐汇区的沈女士告诉记者，母亲在生前就告诉他们几个子女，希望自己去世后能够海葬，为国家节约土地，在子女不同意后，还多次做子女的思想工作。后来，他们遵从了母亲的遗愿，将她的骨灰撒入了大海。“母亲的选择对我们的影响很大，我以后也会考虑比较节地生态的殡葬方式。”沈女士说。

澎湃新闻记者在现场采访中了解到，为节约土地资源，促进殡葬改革和移风易俗，上海从1991年开始举办骨灰海葬活动，是全国率先推行海葬的省市之一。来自上海市殡葬服务中心的数据显示，自1991年3月19日上海举行首次海葬以来，截至2017年底，上海飞思海葬服务部已共计举办了357次海葬活动，共有40520位逝者的骨灰撒入大海，有33264户家庭、162784人次为海葬者送行。

1999年，上海市殡葬服务中心设立飞思海葬服务部，专门受理海葬业务。同年，上海实行海葬奖补政策，对选择海葬的上海居民，每具骨灰补贴家属150元，2007年将补贴标准提高到400元，2012年又提高至2000元（1000元用于6名随船家属的车船服务等费用，1000元直接奖补给家属）。

今年，上海进一步提高了本市户籍逝者骨灰的海葬补贴，将每具骨灰的补贴标准从此前的2000元提高至4600元。其中，3000元直接补贴给逝者家属，另外1600元提供家属参加撒海所乘坐的车、船费（最多6人，包含保险等费用，也包括委托海葬部代撒骨灰的费用）。

受天气影响，每年仅三个月可海葬

“受天气影响，目前，上海仅有4月、5月、10月三个月，可以举办海葬活动，而即使在这三个月里，如果遇到不适合海葬的异常天气，也只能改期。”飞思海葬服务部副总经理刘维斌告诉记者，在上海，6月-9月多台风、雷雨等强对流天气，11月开始便长期迷雾，一直到3月份开春，天气才会逐渐好转。

为确保航行安全和减少航次的临时改变对家属出行带来的影响，现在只能利用4、5、10三个月进行海葬，适航期有限。因此，海葬者的等待时间，一般需要半年左右。“为便于安排运能，我们也会建议，上半年去世的可以预约在下半年，下半年去世的则可以预约在第二年上半年。”刘维斌说。

除了适航期有限，等待时间较长外，今年来，航行安全压力也在逐步增大。当前，上海实行的是家属随船出海撒散骨灰的海葬方式，海葬航线主要为吴淞至长江入海口，由于长江口航道密布，各型轮船数量多，随着航次的增加，保障海葬活动安全的要求越来越高。

此外，由于当前适用海葬的船型主要为客滚船，随着上海隧桥建设的加快，客滚船只逐渐减少，能够协调用于海葬的航班总量不足，导致前几年预约参加海葬的等待时间达到1年以上。不过，近两年，通过优化航次、挖掘余量等，等待时间已缩至半年左右。

据刘维斌介绍，近年来，随着市民观念的改变，选择海葬的也越来越多。“从近几年的数据来看，基本上呈现出线性平稳增长的趋势。”他说，2012年，上海共有2000多具骨灰撒入大海，这一数据到了2017年，已增至3400多具。截至目前，2018年的预约海葬量已超过2000，预计全年海葬量将超过2017年。

责任编辑：张玉