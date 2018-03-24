新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

环球时报：中国既坚定又冷静 打还是谈请美方选

环球时报：中国既坚定又冷静 打还是谈请美方选
2018年03月24日 15:47 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：社评：中国既坚定又冷静，打还是谈请美方选

　　北京时间24日上午，美国财政部长姆努钦主动邀中国国务院副总理刘鹤通电话。在美方悍然宣布对中国500亿美元进口商品加征关税，中方明确决定应战、同等规模报复措施正在加快制定的紧急背景下，这次通话备受瞩目。

　　特朗普政府显然很清楚他们理亏。他们本来寄希望于用打贸易战的气势震慑住中方，以为中方会因为重视中美贸易和两国全面关系，在美方的恫吓前忍气吞声，用让步换取息事宁人。

　　在宣布限制中国产品的关税措施后，美方特意又说了几句“这不是贸易战”“中国是朋友”等安抚北京的话，希望中方在受到惊吓后，接受这个台阶，顺着美方的意志只保留一个面子，丢下中国商业利益的里子。然而中国的回应很坚决、明确，那就是决不接受美方的讹诈，中方不想打贸易战，但美国如果打，我们既不会怕，也不会躲，而是会采取“一切必要措施”，“奉陪到底”。

　　中方星期五只公布了针对美国钢铝关税的反制计划，涉及美方30亿美元产品。这30亿与中国钢铝出口将遭受的损失相当。更重要的是，中方另有针对美国数百亿美元对华出口商品的大规模报复方案，必让美方付出301调查给中国出口造成的同等代价，北京成竹在胸，会将这些牌悉数打出，这在人们的预期中已是板上钉钉的事情。

　　中方是吓不倒的，华盛顿如果一意孤行把贸易战打响，那么它必将陷入“杀敌一千自损八百”的巨大泥潭。到特朗普签署备忘录一天之后，美向中国发起贸易攻击的这一前景已经十分清楚了。

　　中美可以在把贸易战全面打起来，两国经济都蒙受相当损失之后再重回谈判桌。也可以互相看好对方亮出的武器，经过冷静的兵棋推演，预估各自损失，现在就开始谈。中方的态度一以贯之：我们既有改革的清单，更有反制的清单，我们什么时候都愿意谈，什么时候都准备打。

　　姆努钦主动给刘鹤打电话，在通话结束时双方同意继续保持沟通。我们希望，在此严峻关头姆努钦主动推开的这扇门最终通向美方的理性，而非华盛顿更冒险的下注。

　　需要指出，中美贸易战一旦全面爆发，将怎么具体冲击中美两国经济和社会生活，将导致什么政治后果，目前难以准确预测。但有几点现在就可以给出判断。

　　第一，围绕这场贸易战，中方的社会团结远远高于美方。由于贸易战是美国挑起并强加给中国的，绝大部分中国人都清楚政府在为捍卫中国人民的利益被迫应战，因此人们对政府的每一项回击行动都将给予坚定支持。反观美方阵营，现在就是分裂的，反贸易战的呼声很高，而这样的反对声浪随着美方损失的显现必将继续高涨。

　　第二，中国的体制优势决定了我们对损失的真实承受力也要高于美国社会。中国消化贸易战带来的损失，采取各种措施帮助受贸易战影响的企业和群众，全社会共度时艰的能力是美方比不了的。换句话说，中国更不怕与美国打一场“史诗级的”、持久的贸易战，我们决不会是先退却的那一方。

　　第三，中方对贸易战可能引发中美关系更广泛的紧张，已经做好充分准备。中国的综合力量会确保对美方从其他方向助攻贸易战予以坚决回击，这不是一场可以用经济之外其他手段决定结局的贸易战。

　　总之中国不是打贸易战高调的一方，但却是意志坚定、措施充足，因而无法撼动的一方。到底想打还是想谈，请美方抉择吧。

　　相关阅读：

　　中美贸易摩擦加剧

　　特朗普正式签署针对中国贸易备忘录 

　　特朗普打响对华贸易战 系现代史上中美最大贸易战

　　特朗普宣布对600亿美元中国商品征税：这只是开始

　　中方回应：

　　崔天凯：打贸易战中国“奉陪到底” 看谁笑到最后

　　商务部谈美301调查：将采取所有必要措施捍卫权益

　　如美方强征关税中方是否报复？ 外交部回应

　　商务部：中方是美滥用反补贴措施的最大受害国

　　特朗普宣布对华贸易限制措施 外交部：奉陪到底

　　美对中国商品加征关税 中国国际商会：强烈反对

　　事件影响：

　　特朗普签总统备忘录 道琼斯指数收盘暴跌逾700点

　　美国股市三大股指开盘走低 疑因担忧贸易战

　　分析解读：

　　新华社评美国霸凌政策：中国对最坏情况有充分准备

　　环球网：中国既然能“一招制美” 还怕它趾高气昂？

责任编辑：桂强

贸易战美方中方
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区