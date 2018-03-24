四川:18岁以下先天性结构畸形患者可申请医疗补助

新华社成都3月24日电（记者董小红）记者从四川省卫生部门获悉，为减少先天性结构畸形所致残疾，四川18岁以下家庭经济困难的先天性结构畸形患者可申请医疗补助，最高可补助3万元。

据介绍，先天性结构畸形包括脑积水、神经管缺陷、唇腭裂等出生缺陷类常见疾病。随着医疗技术的不断进步，患有先天性结构畸形的患者如果在出生后能够及时获得救治，一般预后效果较好，可以像正常人一样生活。

记者了解到，申请人需同时满足五个条件：一是临床诊断患有精神系统先天性畸形、消化系统先天性畸形、泌尿系统及生殖器官先天性畸形、肌肉骨骼系统先天性畸形、呼吸系统先天性畸形、五官严重先天性结构畸形6类先天性结构畸形疾病；二是年龄18周岁以下（含18周岁）；三是家庭经济团难，能够提供低保证、低收入证、建档立卡贫困户证明或村（居）委会等开具的贫困证明；四是在项目定点医疗机构因上述6类先天性结构畸形疾病，接受诊断、手术、治疗和康复的患者；五是医疗费用自付部分超过3000元（含3000元）。

据了解，该补助项目将根据患者医疗费用报销之后的自付部分，一次性给予3000元至30000元补助，帮助患者减轻医疗负担。患者法定监护人可通过定点医疗机构提出救助申请，并填写《先天性结构畸形救助项目个人申请表》，同时提交身份证明、疾病和治疗证明、经济状况证明三类申请材料。

据悉，经过审核后，获得资助资格的患者名单将在网上公示，并将收到《先天性结构畸形救助项目受助对象回执单》，在规定时间内提供医疗费用票据等相关资料。

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