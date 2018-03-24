解读：监察委监督哪些人 有何“大招”可以放(图)

原标题：监察委员会作为国家机构中的新面孔，你了解多少？有哪些“大招”可以放？

23日，中华人民共和国国家监察委员会揭牌，举行新任国家监察委员会副主任、委员宪法宣誓仪式。

监察委员会作为国家机构中的新面孔，你了解多少？它的监察对象是谁？又如何监督？

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责任编辑：桂强