中美“贸易战”回应奉陪到底的外交部蓝厅长啥样

来源：中国之声

原标题：中美“贸易战” 回应“奉陪到底”的外交部蓝厅到底长啥样？

3月22日，美国总统特朗普在白宫签署了对中国输美产品征收关税的总统备忘录，这意味着美国率先发起挑衅。中国随即发动反击，中国商务部于23日发布了针对美国钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单，拟对自美进口部分产品加征关税。

3月23日下午举行的外交部例行记者会上，中国外交部发言人华春莹就“特朗普宣布对华贸易限制措施”等问题做出回应。华春莹表示，来而不往非礼也。我们会奉陪到底。希望美方认真严肃对待中方立场，理性慎重决策，不要捡了芝麻丢了西瓜，既损人更害己。

这几年，外交部发言人一直金句不断。对公众而言，外交部发言人是了解中国外交政策最直接的窗口。在舆论场上，发言人的一言一行经常成为讨论热点。网友们为他们打call，亲切称他们为：

我们的记者带大家近距离走进外交部新闻发布厅（蓝厅），一起来了解下这个严肃又神秘的地方，究竟是什么样子的！

为什么叫蓝厅？

外交部坐落在北京朝阳门南大街2号。新闻发布厅位于南楼三层，整个大厅以蓝色为主色调，又称蓝厅，寓意开放与沟通。

蓝厅于2010年10月12日正式启用，是外交部例行记者会、中外媒体吹风会、蓝厅论坛以及外交部省区市全球推介等重要活动举办的地方。

为什么要用蓝色？

因为蓝色代表开放、勇气、真诚与和谐。蓝色也是大海的颜色，有“海纳百川”的胸怀，也是外交部的精神和精髓。

厅内最显著的标志是一块高5米、宽6米的蓝色巨幅背景板。板上镶嵌着白色世界地图轮廓和“中华人民共和国外交部”中英文字样，有“胸怀中国，放眼世界”之意。发言台上的国徽，更显得十分庄重而神圣。

大厅可容纳三百人，座位呈半圆形展开，分为前后两个区，前区为记者区，后区为旁听区，中间隔着一条宽走道，方便电视记者架设机器。每个座位桌上都配有独立的麦克风和同传、录音控制器等设备，方便记者工作。

中国外交部新闻发言制度起始于上世纪八十年代。时任国务院副总理、外交部长钱其琛是外交部首任新闻发言人。1982年3月26日，钱其琛举行了外交部第一次新闻发布会。一些曾经活跃在国际舞台的知名中国外交官，如李肇星、马毓真、吴建民等，都曾是外交部发言人队伍中的成员。

1982年3月26日时任外交部新闻司司长钱其琛第一次作为发言人答记者问

除了公众假期之外，每周一到周五，蓝厅都将举行中外媒体例行记者会，外交部的发言人就是在这里向全球发布中国重要外交活动信息，就时下国际热点问题回答中外记者的提问。所以蓝厅在中国外交工作中的作用显得尤为重要。蓝厅不仅是外交部例行记者会的场地，这里也经常举办“蓝厅论坛”。它是外交部创建的中外各界沟通交流的平台。

第十七届蓝厅论坛

蓝厅就像一座沟通的桥梁

一个交流的平台

一面不断折射出中国发展进步的步伐的镜子

蓝厅，发出中国声音！

记者：王楷、马欢（实习）

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