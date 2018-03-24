贵州发现亚洲第一长洞 长度刷新至238.48千米(图)

原标题：科考结果称在贵州发现“亚洲第一长洞” 长度刷新至238.48千米
新华社贵阳3月24日电（记者刘智强）24日，记者从2018双河洞国际洞穴科考新闻发布会上了解到，有关方面考证称，贵州双河洞的探测长度刷新至238.48千米，超过马来西亚杰尼赫洞，成为亚洲第一长洞。
据了解，贵州双河洞是世界重要的碳酸溶岩沉积区，地势多变，是典型的喀斯特地貌，也是目前世界最长的白云岩和世界最大的天青石洞穴。其2017年的探测长度为200.427千米，2018年刷新至238.48千米。
据专家介绍，双河洞是由几十条彼此具有一定空间和水动力联系的，在白云岩和白云灰质岩之间形成的一个巨大地下洞穴系统。
自1988年以来，来自国内外的众多地质、洞穴专家，对双河洞进行了十九次科学考察。在多年的科考探测活动中，科考队发现了地下梯田、洞穴瀑布、卷曲石、石膏晶花等，为洞穴地质、生物研究提供了丰富且极有价值的资料。
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