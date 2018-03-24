C919客机第二架机进行2018年第一次飞行

原标题：中国商飞C919大型客机第二架机迎来2018年新春第一次飞行

中国商飞C919大型客机第二架机在上海浦东国际机场滑行道上滑行。 殷立勤 摄

中国商飞C919大型客机第二架机在上海浦东国际机场滑行道上滑行。 殷立勤 摄

中国商飞C919大型客机第二架机在上海浦东国际机场第四跑道成功起飞。 殷立勤 摄

中国商飞C919大型客机第二架机在上海浦东国际机场滑行道上滑行。 殷立勤 摄

中国商飞C919大型客机第二架机在上海浦东国际机场第四跑道成功起飞。 殷立勤 摄

中国商飞C919大型客机第二架机在上海浦东国际机场迎来2018年新春第一次飞行。 殷立勤 摄

中国商飞C919大型客机第二架机在上海浦东国际机场第四跑道成功起飞。 殷立勤 摄

中国商飞C919大型客机第二架机在上海浦东国际机场迎来2018年新春第一次飞行。 殷立勤 摄

中国商飞C919大型客机第二架机在上海浦东国际机场迎来2018年新春第一次飞行。 殷立勤 摄

中新网上海3月24日电（记者 殷立勤）24日，中国商飞C919大型客机第二架机迎来了进入2018新春第一次飞行，成功执行一架次试飞。飞机于上午7时34分从上海浦东国际机场第四跑道起飞，9时35分安全着陆，试飞历时2小时1分钟。自去年5月C919大型客机首飞成功以来，两架飞机已试飞共计23架次。第二架飞机预计4月到山东东营试飞。（完）

责任编辑：桂强