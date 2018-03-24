专家:中国主权净资产101万亿能应对1.5次金融危机

原标题：李扬：中国主权净资产达101万亿，能应对1.5次金融危机

3月24日，国家金融与发展实验室理事长李扬在中国发展高层论坛2018年会上表示，中国的债务和杠杆率在可控制的范围内，从数据来看，中国能够应付1.5次金融危机。

李扬指出，中国去杠杆的任务依然还是很繁重的，在实践中能感觉到去杠杆非常困难，因为各国当局都面临着稳定经济和去杠杆两个任务，而这两个任务是矛盾的，一般情况下，稳定经济就需要加杠杆。所以当前的情况是，各国当局都信誓旦旦要去杠杆，但是实体经济部门的杠杆率还在上升。

金融危机是债务危机，杠杆率拆分后有不同的趋势，目前金融机构的杠杆率在下降，实体经济的杠杆率在上升，美国的杠杆率主要体现为政府的债务和赤字。中国2009年推出了很强的刺激计划，之前中国的杠杆率很稳定。从各部门来看，本世纪初中国住房市场开始改革，银行信贷和按揭贷款消费信贷等提高了中国居民杠杆率和企业杠杆率。但是最近两年非国有企业杠杆率比较低，而国有企业杠杆率却很高。

关于中国地方政府债务问题，海外对数据的处理与中国是不同的，境外机构在计算时，对地方融资平台做了双重计算。数据显示，中国的债务和杠杆率问题并不是非常严重，而且是在可控制的范围内。李扬认为，考虑中国的债务问题、杠杆率问题，要考虑特殊的中国国情，也就是中国的政府是从事生产的政府，从事投资的政府，中国政府拥有大量的升息的固定资产，因此我们必须在资产负债表的框架中联系资产来考虑债务。

李扬给出了一组数据，中国的主权资产总额在2017年底达到241.4万亿，相当于35.8万亿美元，主权的债务139.6万亿人民币，相当于20.32万亿美元，中国的主权净资产是101.8万亿，即14.6万亿美元，据此计算，中国能够应付1.5次金融危机。

与其他国家不同，中国是一个高储蓄的国家，这也是中国的债务不会造成危机的原因之一。中国的债务问题也能够在自己的国民内予以有效解决。

但中国杠杆率变化和全球有些错位，当全球杠杆率上升的时候中国杠杆率不高，当全球开始去杠杆率时，中国杠杆率上升了。李扬认为，到今天中国杠杆比较高的问题已经成为一个突出问题，中国去杠杆的任务依然很繁重。

责任编辑：桂强