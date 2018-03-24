山东淄博一区规定婚礼份子钱不超100元且不坐席

原标题：份子只需50元 淄博市临淄区为民众卸“包袱”

中新网3月24日电（ 甄娜） 婚礼随份子，给多少钱才合适？这个问题不仅困惑城市人群，也常常是农村村民间纠结的一道难题。为此，山东省淄博市临淄区倡导移风易俗，为婚礼随份子立了个规矩：婚礼只随份子50元，最高不超过100元。

“婚丧嫁娶，千百年来头等大事，对于大操大办，很多人深恶痛绝，但大家有怨气，更有担忧，怕办得不风光被别人戳脊梁骨，留下骂名。”对于限定礼金数额的由来，临淄区皇城镇党委书记郭亦华对到访的中新网记者如是说。

郭亦华介绍说，过去乡亲们送三五百的礼金是常事儿，攀比之风成了农民一个很大的包袱，现在政府将“喜事新办、丧事简办”纳入村规民约，提倡只随礼50元，最高不超过100元，但不坐席。这样一来，也减轻了举办婚礼一方的负担。过去一场婚礼要大摆三天的流水席，现在一桌酒席4、5百元，几桌就够。

记者了解，以前临淄区的风俗里如有家人去世，披麻戴孝、送浆水、扎灵棚、拜祭、设宴待客一样都不能少，花费动辄上万元，起码需要3天时间，主家既要承受丧亲之痛，又要背上沉重的经济负担，可谓身心俱疲。

现在政府立了新规，建议丧事不大操大办、不顶瓦打幡、不披麻戴孝、不唱戏打鼓、不大摆灵堂、不设宴待客、不丧后酬劳、不田中筑坟，提倡丧事从简、哀悼告别、黑纱白花、播放哀乐、鲜花祭奠、只吃便饭、理事从廉、进入公墓。当地农民说，“现在一场葬礼半天就结束了，孝章、小白花、骨灰盒等各种支出才1000多元……”

据悉，淄博市临淄区树立风俗新风早有典范。南太合村是临淄区凤凰镇的一个普通村庄，30年来都坚持五毛钱的份子钱；西刘村则有一项实行了12年的村规：做子女的每年把孝敬、赡养老人的300至600元不等的“零花钱”交给村里的老年协会，再由老年协会发给老人。用村里老百姓的话说，这叫做“依法孝老”；西单村则因另一项村规而闻名，村里规定每周子女必须陪同自家老人洗浴按摩，定期陪老人吃饭……。

据悉，临淄区民俗新风的树立，与临淄区文化建设的繁荣密切相关。近年来，临淄区积极构建现代公共文化服务体系，在硬件设施上，实施了“文化设施”全覆盖，着力提升综合文化站、文化大院、百姓大舞台、农家书屋等一系列基础设施建设。在软件环境上，则实施了“文化活动”全覆盖，创建“暖心”文化品牌，大力开展文化惠民活动，包括一村一年两场戏、戏曲进校园、临淄之夏、乐舞临淄、“情沐齐风”等各类文化活动。

临淄区这一系列乡村文化惠民活动和工程的建设丰富了乡村群众的文化生活，推动了乡风文明的传播，促进了将乡村建设成为乡村群众的精神家园、人文家园、和谐家园。

临淄区委书记宋振波表示：“卸下老百姓沉重的经济包袱，刹住讲排场拼面子的攀比歪风，转变丧葬习俗，倡树文明新风，也为经济发展腾出了空间。”（完）

责任编辑：桂强