原住建部副部长：行政手段遏制房价不会持久

原标题：仇保兴：行政手段遏制房价不会持久，国务院正制定长效手段

国务院参事室参事、原住建部副部长仇保兴 视觉中国 资料图

3月24日，在“中国发展高层论坛2018年会”的“城市群与房地产市场新方位”探讨环节，国务院参事室参事、原住建部副部长仇保兴在论坛上表示，国务院正在制定中长期健康发展的调控手段，以解一线城市中出现的“紧平衡”现象。

对于当下冰火两重的房地产市场，仇保兴提出，三四线城市要解决吸引力不足的问题，是要很长周期的，且只有公共品和产业两条道路可走，没有捷径。

城市能不能吸引人，关键看配套、人居环境，三四线城市应该在公共品方面逐步和核心城市趋平，将来把三四线城市作为养老基地，或专业化发展基地才有可能。

仇保兴分析，当前中国房地产出现的两个比较显著特点，并提出三点解决思路。

第一个特点是冰火两重天。

即在一线城市市场火热，而三四线城市的冰冻期又比较长；在一线城市中出现一种特殊的现象——“紧平衡”，房价上涨的势头遏制住了，但二手房和新房之间则出现价格倒挂，这价格稳定是被行政手段压抑的，这种“紧平衡”是不可能持久的。正因为此，国务院正在制定中长期健康发展的调控手段。

第二个特点是一线城市房地产存在特殊的脆弱性。

从人均住房国际的比较来看，欧洲一个智库有个报告显示，一个国家跃过城镇化峰值以后，像英法德日等国家人均住房面积在35-40平方米，我们国家现在也已经到这个水平，所以宏观上我们国家也不缺房，该判断有众多国家住房数据来支撑的。这说明中国的城镇化已经进入一个拐点，比经济学家预测的要早的多，比如农民工进城数量也在减少。

第二个脆弱性，居民资产中最大的占比为房产资产，在国际上的占比属于最高，正因为如此，国家很多的调控政策受到制约，如果房价出现大幅度的下降，将会成为问题。

第三个脆弱性，一线城市金融资产的的储量是极度不均衡，北京金融机构的数量占全国性的9.6%，如过是个一线城市总的数量加起来占比超过50%。金融风险主要存在着几个城市，但风险一旦出现就会全国蔓延。

第四个脆弱性在于，很多地方干部，拿房地产提振经济的习惯，房地产带动的行业数百种，但在城镇化过了拐点，现在再这么做就是饮鸩止渴，会造成空房、空城。

第五个脆弱性是，金融的延伸产品，自身有三个特点，回避监管、高度混合混业、高的传播性，三点结合造成金融市场的不稳定，而且金融产品推出的方式是翻新的，可以极大提高杠杆。

第六个脆弱性为，我们国家炒房的比例还是非常高，特别是一线城市。

六个方面构成我们房地产市场的脆弱性，需要三个方面来解决。一，要多渠道供给，不仅包括工地，还有形式上；多形式来疏导，除了租售并举之外，在欧盟国家提倡住房合作社，没房的人组合起来，购买土地，国家给予政策支持；多工具分散调控，行政转变为经济手段调控，中央转为地方调控。

上述三个解决方式使得在房地产发展过程中，那些顺周期手段比重下降，逆周期的手段增加，这样可以从“紧平衡”过渡到“次紧平衡”到“松平衡”，整个房地产的健康发展和城镇化的转折即可以得到保障。

责任编辑：桂强