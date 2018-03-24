浙江绍兴全球招收7300个高薪优岗 最高年薪200万

原标题：浙江绍兴7300个高薪优岗赴京寻“主人”，最高年薪达200万元

3月24日，7300余个高薪优岗乘坐绍兴2018招才引智“春季专列”，来到北京寻找“主人”。绍兴市委组织部副部长、市人力社保局局长黄奇凡介绍，这是近年来绍兴规模最大、规格最高的外出引才活动，涉及全市350余家用人单位，为了吸引最优秀的顶级人才，绍兴很多用人单位不惜开出百万年薪。

发布“海内外英才计划”，引进人才最高年薪200万

此次，绍兴面向全球发布7300余个高薪优岗，包括2033个海内外高层次人才和项目需求，以及面向高校毕业生推出的5300个岗位需求。

为了能吸引更多高层次人才，绍兴很多企业开出了丰厚的薪酬。高层次人才需求中，年薪100万元以上的岗位占88.2%，最高年薪达到200万元。

绍兴还正式发布了2018年绍兴“海内外英才计划”申报评审公告，面向全球吹响人才“集结号”。评审重点围绕高端装备、人工智能、大数据、新材料、新能源、高端纺织、节能环保等领域对海内外高层次人才的需求，分为创新人才和创业人才两大类。

此次面向北京高校应届毕业生推出的5300余个高薪优岗，约40%的岗位年薪在10—50万元间。同时，650余个岗位来自绍兴的46家事业单位，大部分是绍兴高校推出的教师岗位。

绍兴市委组织部相关负责人表示，绍兴将围绕主导产业、新兴产业和重点领域，定期梳理上市公司、重点企业的优秀人才、科技项目引进需求，大力引进绍兴经济社会发展急需的创新创业人才，全面实施人才强市战略和创新驱动发展战略，着力打造人才生态最优市，让“名士之乡”在新时代集聚更多天下英才。

企业引进毕业生最高可享受15万元住房补贴

绍兴市委常委、组织部长徐晓光说，为了吸引优秀人才，近两年，绍兴先后出台了人才新政“20条”和人才强市“三年行动计划”，实施更积极、更开放、更有效的人才政策。

如全面实施绍兴“海内外英才计划”，入选并落户的海内外高层次人才可享受最高500万元资助，对在绍兴实施产业化的重点技术创新团队可享受最高1000万元资助，对国内外顶尖人才领先的重大项目可“一事一议”，上不封顶。

徐晓光介绍，在加快集聚“千人计划”“万人计划”等高层次创业创新人才的同时，绍兴专门出台大学生就业创业政策，引进的博士可享受35万元房票补贴，企业引进的大学生、硕士生可享受3-15万元房票补贴，并可用于首付，符合条件的人才还可享受全额公积金贷款，缓解购房压力。高校毕业生来绍可先落户、再就业，同时在租房补贴、企业年金、创业贷款等方面享受优惠政策。

在浙江“千人计划”绍兴产业园，绍兴实行了更优惠的政策，并组建人才基金、人才银行，积极打造能级更高、影响更大的人才高地。绍兴还勇于打破常规壁垒，在机制体制上进行创新突破，在人才子女入学、职称评审、编制保障等方面提供“最多跑一次”服务。

徐晓光说，人才新政出台一年半时间，绍兴已兑现人才政策资金近6亿元，仅去年绍兴人才专项投入超过10亿元。

责任编辑：桂强