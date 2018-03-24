权威专家：美国不应在单边主义歪路上一错再错

新华社北京3月24日电 题：美国不应在单边主义歪路上一错再错——权威专家谈中美贸易摩擦

新华社记者刘红霞、伍岳、申铖

针对美国总统特朗普日前签署备忘录对华采取限制措施，24日出席“中国发展高层论坛2018年会”经济峰会的国内多名权威专家表示，美国做法有悖于国际贸易规则，对中国不利、对美方不利、更对全球不利，美方应及时悬崖勒马，回归理性。

国务院发展研究中心副主任王一鸣当天接受新华社专访时说，美方针对中国的“301调查”依据的是美国国内法，以国内法处置国际贸易摩擦本身就有悖于国际规则。

他补充说道，美国“301调查”得出的结论不客观、不符合事实，经济举动背后夹杂着政治动机。美国据此采取的单边保护主义措施，是一种粗暴、落后、停留在上世纪的贸易思维和解决方式。

国际货币基金组织前副总裁、清华大学国家金融研究院院长朱民认为，美国曾是国际贸易规则的主要缔造者，而现在的做法却带有明显“破坏者”性质。毫无疑问，美国举动会损害中方利益，也会损害美国自身利益，更重要的是损害全球价值链。中美作为全球产业链的重要环节，一旦双方贸易摩擦升级，全球商品的成本、流通、价格都会发生不可预测的变化。

不过，朱民认为，虽说中美贸易摩擦不可避免，但他“不认为中美贸易战会真打起来”。从美方角度看，特朗普签署备忘录只是第一步，要真正付诸实践，还需经过国会听证取证等程序，这需要90天左右，“我们要看这90天双方能不能把事情缓解”。

从中方角度看，中国商务部已发布针对美国进口的中止减让产品清单，涉及美对华约30亿美元出口。朱民认为，这是中国释放的一个明确信号，即中国一不会怕、二不会躲，同时中国多次奉劝美国理性慎重决策，不要“捡了芝麻丢了西瓜”。

国务院发展研究中心副主任隆国强在接受记者采访时指出，中国从未刻意追求中美贸易顺差，中国是美国出口增长最快的主要市场，导致双边贸易不平衡的重要原因是美国商品在中国市场的竞争力不足。

他举例说，在占中国全部进口34%的海关第16类商品，即机电和音响设备等技术密集型产品中，来自美国的商品份额从2000年的10.8%降到2017年的5.4%，这说明相对于第三方市场产品，美国的技术密集型产品在中国市场竞争力不够，是美国本身的问题。

“要解决美中逆差问题，不应从削弱中国对美出口入手，而是需要美国企业增强自身产品的竞争力。”他说。

清华大学教授李稻葵以NBA规则作喻，称球员可以挑战裁判的某个具体判罚，但不可以推翻整个NBA的规则，否则就别在NBA打球。“美国现在的做法，不是在挑战中国，而是在挑战整个国际贸易规则，挑战整个世界，这是不可接受的。”

王一鸣等专家学者一致认为，解决中美贸易摩擦，单边主义吃不开，也行不通，根本之道在于双方理性协商谈判。全球化大潮势不可挡，任何逆全球化的自私举动，终究会被全球化大潮淹没。

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