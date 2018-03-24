中国对美反制会否纳入波音? 331架订单尚未交付

原标题：中国下一步反制会否纳入波音？在华331架飞机订单尚未交付

北京时间3月23日凌晨，美国总统特朗普正式签署对华贸易备忘录，称要对从中国进口的600亿美元商品加征关税。中国商务部在3月23日早7时左右发布“针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单”，拟对约30亿美元自美进口产品加征关税。

虽然目前中国对美加税产品还大多停留在农产品上，但不排除下一步中国采取进一步的反制措施。

3月24日，中国国际经济交流中心副理事长魏建国就表示，继宣布第一批中止减让产品清单之后，中国正在研究第二批、第三批清单，比如飞机、芯片领域。而且，中国可以采取的措施不仅限于商品领域，旅游业等其他行业也有可能。

有市场观点认为，如果由进一步的加税措施出台，美国飞机制造商巨头波音公司或将在这场中美贸易战中受损。

据澎湃新闻记者不完全统计，截至3月24日，波音在华订单数已达约1720架，其中还未交付的订单数达约331架。

在未交付的订单中，包括中国国际航空的2架、中国飞机租赁集团的50架、国银航空金融租赁的91架、东方航空的1架、南方航空的45架、东海航空的25架、海南航空的1架、香港航空的6架、工银金融租赁的14架、奥凯航空的16架、瑞丽航空的44架、厦门航空的36架等。

波音最近所获得的中国订单来自厦门航空。3月21日，波音在其官方微博宣布，与厦门航空正式宣布了一笔总价值约为36亿美元的订单，包括10架 737 MAX 10和20架737 MAX 8飞机。据介绍，厦门航空是波音737 MAX 10机型的启动客户之一，目前运营着一支由160多架飞机组成的全波音机队。

波音在中国的市场拓展已较为深入。

就在2017年11月，美国贸易代表团访华期间，波音与中国航空器材集团公司（下简称“中国航材”）在北京签署了一笔价值370亿美元的大订单，采购的波音飞机数量达300架。

中国航材当时对外阐释购买波音飞机的原因——“近年来，中国航空运输市场增长较快。为适应航空运输市场形势，满足企业发展需要，统筹考虑国产飞机生产进度安排，相关企业持续扩充运力、优化机队结构，批量采购一批波音飞机。”

波音则回应称，将与中国继续开展互利合作，以支持和促进航空市场的发展。这些努力包括工业合作、航空环保技术研发，以及支持中国航空运输体系安全性、效率和容量的持续合作。

此外，波音也已在中国设厂。2017年9月26日，波音与中国商用飞机有限责任公司合资的舟山波音完工中心有限公司和波音·商飞联合项目中心在舟山正式签约揭牌。值得注意的是，这一合资项目是波音在美国之外首次建立飞机完工中心。

该合资公司主营波音737 MAX系列飞机的内饰安装、喷涂、维修、维护、交付支持以及与上述业务配套的相关服务，预计年交付能力达100架。从该合资公司出厂的737 MAX将用于满足中国国内民航运营需求。

目前，中国运营的一半商用客机来自波音。去年，波音在中国销售额接近120亿美元，在其总营收中所占比重达到近13%。

据澎湃新闻此前报道，2017年9月6日，波音在北京曾发布针对中国市场的最新《当前市场展望》报告，预测未来20年中国将需要7240架新飞机，总价值达1.1万亿美元。

当时，波音民机集团市场营销副总裁兰迪·廷塞斯（Randy Tinseth）表示，中国机队规模的增长速度远高于世界平均水平，并且未来20年，全球近20%的新飞机需求将来自于中国的航空公司。

波音民用飞机集团东北亚区市场执行总监霍达仁也对中国市场抱有同样态度，在他看来，跟全球相比，中国航空市场的增长率已达到全球平均增长率的2到3倍，他相信，未来20年中国航空市场规模会超过美国和欧洲。

据波音2018年1月发布的最新数据，2017年波音交付中国202架民用飞机，再创新纪录。值得注意的是，2017年波音飞机全球交付量为763架，其中交付中国的数量占比超过四分之一达26%。

据波音方面统计，其在华飞机年交付量连续6年超过140架，其认为这反映了中国航空市场对波音飞机的持续强劲需求。

此外，在2016年，波音公司时任副总裁Ray Conner曾表示，来自中国的订单支持了15万个美国就业岗位。

对于中美贸易战的打响，目前波音方面对澎湃新闻表示不予置评。

3月23日，CNN的报道则较为直接——“如果与中国发生贸易战，首当其冲的将是波音公司，其在贸易战的地位最为脆弱。”CNN称，因为波音公司是美国最大的出口商，而且中国是该公司最关键的市场。

CNN还引述美国航空业咨询公司蒂尔集团分析师理查德·阿布拉菲亚的话称，“波音是美国制造业的象征，因此也最容易成为被报复的对象。”

当地时间3月22日，特朗普发动对华贸易战的第一天，波音股价就暴跌了5%。

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责任编辑：桂强