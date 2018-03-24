胡文昌任空军济南基地司令员 李家勤任政委

原标题：空军济南基地军政主官亮相：胡文昌、李家勤分任司令员、政委
新组建的空军济南基地军政主官双双亮相。
据《大众日报》旗下微信公众号“山东政事”披露，3月24日上午，军地领导同志来到济南新旧动能转换先行区龙湖组团湿地公园，挥锹培土、提桶浇水，义务栽下2000余棵树木，为济南的春天增添新绿。
报道提到，山东省委书记刘家义，省委副书记、省长龚正，省政协主席付志方；空军济南基地司令员胡文昌、政委李家勤，省武警总队政委边保民等军地领导同志与干部群众、驻济部队官兵共300多人参加全民义务植树活动。
上述官方报道显示，胡文昌已出任空军济南基地司令员，李家勤任政委。
公开资料显示，胡文昌曾任原广州军区空军某师师长、原广州军区空军参谋长助理等职；李家勤曾任原济南军区空军某师政委、济南军区空军善后办副政委等职。
在深化国防和军队改革的“脖子以下”阶段，全军新调整组建84个军级单位，主要作战部队也实行旅-营新体制。空军方面，深化改革后实行“基地-旅”新指挥体制，基地作为战役方向空军合成指挥机构。
自2017年4月全军84个军级单位调整组建以来，空军新调整组建的兰州、福州、武汉、济南、拉萨、南宁等多个基地已陆续通过官方媒体的公开新闻报道公开亮相。
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