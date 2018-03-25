桃江四中78名患结核学生报名高考 能否顺利体检？

原标题：78名患结核病高考生能否顺利体检

学生们正在备考 供图/中国桃江网

昨天是世界防治结核病日。距离全国高考已不到100天了，湖南省桃江县第四中学364班的78名患肺结核学生仍在担忧自己是否能通过高考体检。

2017年8月，该班爆发肺结核聚集性疫情。几位患病学生告诉北京青年报记者，现在他们仍在服药治疗。

考虑患病学生实际困难，湖南省教育厅已经同意将患病学生高考体检时间推迟两个月。

78名学生报名参加今年高考

2017年8月，桃江四中364班爆发肺结核聚集性疫情，由于患病学生都是高三毕业班学生，高考临近，他们的情况令人关注。据当地政府通报，截至2018年3月19日，桃江四中高三学生共有确诊肺结核病例79例，78名学生已报名参加高考，1人办理休学手续。78名学生中有59名学生已返校就读，4人住院治疗，6人休学治疗，8人可复学未返校，1人复查。

自从患上肺结核后，原364班的陈欣（化名）一直没有返校，家里帮她请了家教补习功课。眼看高考的日子越来越近，最近的一次复查却让她的高考梦蒙上一层阴影。“3月初我复查的时候医生告诉我至少还要吃一年药，因为肺部的空洞还没有愈合。”陈欣说，自己不知道自己能不能通过高考前的体检，即使通过了，接下来的大学入学体检也让她非常担心。

李玉晴（化名）是陈欣的同班同学，她现在已经返校读书，但身体状况还是多少影响了成绩。和陈欣一样，她也还在继续服药，“最少还得服药两个月，而且肺部有伤疤，不知道会不会影响体检”。

湖南省教育厅同意推迟体检

今年2月下旬，湖南省发布2018年高考体检工作有关规定，体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》（教学〔2003〕3号）。

北京青年报记者在上述文件中找到了关于肺结核病的相关条款。结核病除下列情况外可以不予录取：原发型肺结核、浸润性肺结核已硬结稳定；结核型胸膜炎已治愈或治愈后遗有胸膜肥厚者。一切肺外结核（肾结核、骨结核、腹膜结核等等）、血行性播散型肺结核治愈后一年以上未复发，经二级以上医院（或结核病防治所）专科检查无变化者。淋巴腺结核已临床治愈无症状者。

为了避免学生不至于因为患结核病影响高考录取，湖南省教育厅已同意推迟桃江四中患病学生体检时间至6月14日。

湖南省教育厅工作人员告诉北青报记者，他们在获悉桃江四中学生爆发肺结核疫情后第一时间核实了这一情况，随后将这一批学生的高考体检截止时间从4月15日推迟到6月14日。桃江县人民政府则发文称，“力争再通过2个多月的治疗，达到高考体检标准。”

专家称治愈不影响各类体检

北京市结核病胸部肿瘤研究所结核二科主任高孟秋向记者介绍，绝大多数肺结核患者，经过规范化治疗是可以完全治愈的，但是根据病情的不同，所需治疗时间会有差别：“对于初次患病且对主要抗结核药物敏感的群体，最少需要六个月的治疗期；对于复治的肺结核患者需要八到九个月；而耐多药结核病的治愈一般在两年左右。”

不仅高考体检要求中对肺结核患者有限制，记者发现，我国2013年出台的《结核病防治管理办法》中明确规定，各级各类学校、托幼机构的教职员工及学校入学新生，食品、药品、化妆品从业人员，《公共场所卫生管理条例》中规定的从业人员等群体都是肺结核的重点筛查群体。

对此，高孟秋解释，肺结核病在普通招生或就业体检中只有通过胸片这一体检项目被发现，并不会影响其他指标。该病在治愈后，结核菌被杀死了，留下的病灶若被完全吸收，在胸片上将看不到阴影，也无法获悉体检者是否曾得过结核病。如果疾病发现较晚，吸收不是很完全的话，后期虽然完成治疗且痰检等相关检查均为阴性，但还是能够从胸片上看到患过结核病的痕迹，比如纤维硬结灶或钙化灶。

不过高孟秋补充道，上述两种情况都叫治愈，不会成为个人升学录取和社会就业的障碍，但是需要向有关部门提供曾经接受过规范抗结核治疗的证明、既往的胸片或CT检查结果及痰检结果。

责任编辑：霍宇昂